Гоструда ищет неоформленных работников: к кому придут и что делать бизнесу при проверках

Госслужба по вопросам труда и налоговики начали новые рейды — в этот раз под пристальное внимание чиновников попали компании с потенциально неоформленными работниками. Последние полгода службы проводили информкампанию о преимуществах официального трудоустройства и рисках использования незадекларированного труда, а с 1 июля 2021 года перешли, так сказать, к практике: проверкам бизнеса на выявление нелегальных сотрудников.

Наказывать нарушителей закона собираются огромными штрафами — до 180 тысяч грн. Delo.ua выяснили все нюансы проверок: кого и когда будут проверять, как именно проходит мониторинг компаний, какова ответственность за игнорирование правил, как представителям бизнеса вести себя при визите инспекторов в офис или на предприятие и можно ли оспорить результаты проверки.

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Когда могут прийти налоговики и Гоструда и как происходит проверка

В Службе труда уверяют, что согласно закону, для проверки трудовых отношений инспекторы могут заявиться к любому работодателю в какой-угодно день в любое время, однако в этом слегка лукавят. Как отмечают юристы, время для мониторинга четко обозначено. "Он должен проходить только в рабочие дни в рабочее время, в праздничные или выходные дни проверки недопустимы", — подчеркивает адвокат Иван Либерман.

Нагрянуть с рейдом вполне могут без предупреждения — в этом случае оно не предусмотрено законом. Любая проверка может длиться не более десяти дней. В это время проверяющие могут беспрепятственно заходить в любые помещения: производственные, служебные или офисные. Также они могут смотреть любые документы, таблицы или реестры, касающиеся сотрудников и получать их заверенные копии или выписки.

Инспекторы имеют право задавать вопросы по теме визита руководителям и любым работникам, а еще требовать объяснения — в устном или письменном виде. При этом разговоры могут происходить как наедине, так и в присутствии свидетелей. Весь процесс проверки разрешается снимать на камеру, помещения и документы — фотографировать, а разговоры — записывать на диктофон. А в опасных для себя ситуациях или при выявлении уголовных правонарушений к проверкам инспекторы могут приобщить полицию.

Какие компании попадут под прицел инспекторов

Во время информационной кампании по официальному трудоустройству сотрудники службы пообщались с почти 62 тысячами работодателей и сотрудников, а во время проверок собираются работать с теми, кто "не отреагировал на кампанию и продолжает уклонятся от декларирования всех рабочих". Хотя эта формулировка звучит размыто, а списка конкретных компаний в фокусе нет, известно, что для поиска нарушителей Гоструда использует базы Налоговой.

По словам бухгалтера Татьяны Черненок, понять инспекторам, что на определенном предприятии могут быть проблемы с исполнением закона помогают такие критерии:

• Если количество работников и объемы деятельности не соответствуют: например, у розничного магазина выручкой в пять млн грн, а оформленных работников нет.

• если Налоговая ранее уже выявляла в компании нарушения трудоустройства: проверка нашла несостыковки по зарплате и сообщила об Гоструда;

• если количество форм 20-ОПП не соответствует числу сотрудников: предприниматель имеет три магазина, подано три формы, а работает только один работник;

• когда количество одновременно работающих РРО и количества сотрудников отличается: три кассовых аппарата одновременно работают в разных частях города, а работников нет;

• если доля работников по договору о предоставлении услуг больше доли по трудовым договорам: ресторан имеет директора и бухгалтера в штате, а повар/бармен/официант/курьер оформлены по ЦПХ;

• когда в штате у субъекта, занимающегося лицензионной деятельностью (алкоголем, перевозками), нет сотрудников.

Направиться проверять компанию могут по решению суда, если ранее предприятие проигнорировало предписание Гоструда, в случае, если это поручит премьер-министр, попросит омбудсмен по правам человека или нардеп. Также под риском проверок окажется компания, сотрудник или профсоюз которой донес о ее нарушении трудового законодательства, о которой в СМИ появляются соответствующие сообщения. Наводку может дать полиция, Налоговая или же Пенсионный фонд.

Можно ли не пустить проверяющих в офис или на производство

Если коротко — то нет, за недопуск сотрудников Гоструда или препятствование их работе могут оштрафовать на 18 тысяч грн. Однако есть исключения. Можно отправить инспекторов восвояси, если те не желают показывать служебное удостоверение, или же когда на официальном сайте Гоструда не обнародован акт инспекционного посещения. Дело в том, что перед визитом в компанию инспекторы обязаны зарегистрировать свои планы. Если этой регистрации там не окажется, любой работодатель вправе отказать проверяющим в допуске.

Какой штраф можно получить за неоформленных сотрудников

По кодексу законов о труде, штрафы за незадекларированный труд сегодня внушительные, но плательщики единого налога первой-третьей групп в первый раз могут отделаться предупреждением. Остальных накажут в полной мере и выпишут 60 тысяч грн штрафа.

Обращать внимание будут на неоформленных сотрудников, подмену трудового договора гражданско-правовым или договором о стажировке, выплату зарплат в конверте или использование труда работника полный день при оформлении его на неполный. При обнаружения таких нарушений еще раз в течение последующих двух лет пеня вырастет до 180 тысяч грн. При этом указанные суммы будут начислены не за сам факт нарушения, а за каждого неоформленного работника.

Кого-то уже поймали на несоблюдении трудового закона?

Да — за первые пару дней проверок инспекторы успели нанести 152 визита бизнесу и обнаружить 240 неоформленных сотрудников. О результатах мониторинга в Гоструда отчитываются почти каждый день: в ходе этой волны первыми попались горе-предприниматели на Полтавщине, которые не заключили трудовые договора с 31 сборщиком ягод, на днях на Тернопольщине прикрыли компанию по шиномантажу — там нелегально работали все сотрудники. В Хмельницкой области проверку не прошло швейное производство, где неоформленными оказалось шесть человек. А вот в Винницкой области выявили сразу 60 таких работников, собирающих малину, в том числе и детей.

Неоформленные сборщики малины. Фото: Гоструда

Что делать бизнесу, если пришли с проверкой

В первую очередь бизнесу, конечно же, необходимо придерживаться действующего законодательства: оформлять сотрудников, платить зарплату по-белому и вносить социальный взнос, вести документацию правильно и так далее. Однако есть ряд моментов, которые важно помнить при проверке.

1. Подготовьте необходимые документы

Чтобы рейд Гоструда не застал врасплох, необходимо привести в порядок документацию, касающуюся трудоустройства. По словам адвоката Ивана Либермана, нужно учитывать, к кому пришли с проверкой. "У физического лица-предпринимателя нанятые работники должны быть оформлены соответственно трудовому договору. Эта информация содержится в документах, которые можно получить в Фискальной службе, что конкретные лица, которые работают у физлица-предпринимателя, являются нанятыми работниками", — говорит юрист.

Что касается юридических лиц, там с нужными для проверок документами сложнее: "У такого лица должны быть оригиналы и копии различных приказов, журнал входящей и исходящей корреспонденции с заявлениями от граждан, пожелавших у юрлица трудоустроиться, также журнал с назначениями на должность, с ознакомлением сотрудников с безопасностью труда и так далее".

2. Заручитесь поддержкой юриста

Хотя в законодательных нюансах можно разобраться и самостоятельно, гораздо легче это будет сделать со специалистом. "В случае проверок я бы советовал бизнесу обязательно заручиться правовой помощью, то есть иметь договор с юристом, который займется документами, сможет контролировать процедуру проверки и оспаривать нарушения процесса в суде. Это точно будет не лишним", — считает Либерман.

3. Попросите сотрудников носить с собой паспорта или права

У работающих на компанию сотрудников обязательно должны быть при себе документы с фотографией, подтверждающие их личность — водительские права или паспорт. Это понадобится, чтобы при неожиданном визите проверяющих, можно было доказать, что сотрудники работают здесь не только на бумаге, но и в реальности, а вместо них не пришел никто другой.

4. Требуйте и проверяйте документы инспекторов

Как указывалось выше, инспекторы обязаны предъявлять свое служебное удостоверение. Без него проверку можно смело заворачивать. Помимо этого инспекция должна показать документы, по чьему заявлению, указанию или приказу будут проводить проверку. "Если же это была анонимная заявка, можно попросить журнал таких заявлений — работодатель имеет право ознакомиться с ним. Поскольку возможно, что сотрудники Гоструда сами внесли это сообщение, чтобы пойти на проверку", — поясняет Либерман.

5. Вызывайте полицию, если что-то идет не так

"Если рядом нет адвоката, а действия инспекторов кажутся странными или подозрительными, необходимо вызвать полицию, чтобы дальнейший мониторинг проходил под присмотром правоохранителей, а точнее — дежурной части", — рекомендует адвокат.

6. Снимайте проверку на телефон

По словам юриста, нужно снимать все на личный телефон, поскольку в дальнейшем запись может служить доказательством какого-либо нарушения со стороны проверяющих — фотографировать и снимать позволено как инспекторам, так и предпринимателям. "Важна и информация от свидетелей, так что если кому-то станет плохо во время проверки, можно вызвать скорую, ее медики тоже могут быть свидетелями по делу", — говорит Либерман.

Можно ли оспорить результаты проверки

Да, это возможно. В течение десяти дней после проверки руководство компании может обратиться к главе территориального органа Гоструда или его заместителю с прошением пересмотреть предписание. Если их решение окажется неудовлетворительным, следующий этап — обжаловании непосредственно у главы Гоструда. Такая жалоба будет рассматриваться в течение месяца. Альтернативный вариант: обжалование постановления о штрафе в суде.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua

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