Компании со слабым брендом работодателя переплачивают штату около 10%: 5 HR-трендов 2021

Компании со слабым брендом работодателя переплачивают своим сотрудникам примерно 10% заработной платы, а вот те, кто может похвастаться сильным брендом, чаще нанимают хороших сотрудников. К таким выводам пришли в своем исследовании эксперты международной корпорации Randstad, опросив более чем 190 тысяч респондентов в 34 странах мира.

"Коронавирус и пандемия подтолкнули сферу управления талантами к развитию новых трендов, влияющих на бренд работодателя — конкуренция за таланты на рынке труда вышла на новый уровень: благодаря удаленному формату работы компании теперь ищут сотрудников не только в своем регионе, но и за его пределами", — поясняют тренд аналитики сервиса по поиску работы grc.ua.

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Там добавляют, что еще одним фактором, влияющим на возросшую потребность в "сильном бренде работодателя", стала смена поколений сотрудников. Так, согласно данным международных исследований, поколения Y и Z в ближайшие пару лет составят 75% рынка рабочей силы. Для них крайне важно разделять ценности и смыслы, которые транслирует компания, "быть на одной волне с работодателем". Специалисты компании выделили и другие тенденции, которые станут ключевыми для рынка труда в 2021-2022 годах. ТОП-5 трендов выглядит так:

1. Фокус на улучшение опыта сотрудников

"Опыт сотрудника в компании становится исключительной зоной внимания многих работодателей. Многие компании теперь изучают не только клиентский опыт, но и опыт сотрудников (Employee Experience), начиная с первых "точек контакта" еще при подборе, найме и адаптации и заканчивая exit-интервью", — говорят в grc.ua.

Там подчеркивают, что опыт сотрудника включается в себя все точки взаимодействия с работодателем: обучение, развитие, построение карьеры, взаимодействие в команде, управление исполнением, инструменты для достижения целей и коммуникации. Три кита опыта сотрудника: культура, технологии и физическая рабочая среда — все это требует постоянного изучения и улучшения со стороны работодателя.

По словам экспертов, 2020-2021 год стал вызовом — компании учились, как управлять опытом сотрудника на удаленке, и управление Employee Experience также перешло в digital: рассылки, чат-боты, онлайн-форматы обучения и коммуникаций, VR.

При этом хотя зарплата по-прежнему весомый аргумент при выборе работы, но все чаще соискатели, принимая решение о выходе на работу, учитывают и другие факторы: атмосфера в коллективе, стиль управления, ценности компании. Аналитики указывают, что согласно данным LinkedIn, почти 75% соискателей изучают репутацию компании перед принятием решения о трудоустройстве. Чтобы повысить шансы компании найти и удержать "своего сотрудника", HR-эксперты рекомендуют внедрить в компании EVP — ценностное предложение для сотрудника.

Еще одним эффективным инструментом могут стать HR-амбассадоры компании и создание сообществ, alumni сотрудников (бывших и существующих). Подобная практика сообществ, говорят в компании, уже давно c успехом внедряется ведущими консалтинговыми компаниями мира: например, у PwC, E&Y, Mars и ряда других компаний есть свои Alumni Club, в котором бывшие сотрудники поддерживают связь друг с другом и компанией.

"Новая реальность усилила осознание того, что человеческий капитал — это главный актив любого бизнеса. В течение последних двух лет бизнес учится балансировать между бизнес-целями и людьми и строит в новых реалиях организацию будущего: новые ролевые модели, новую рабочую среду, новые форматы занятости, новые подходы к обучению, развитию, коммуникациям", — комментирует Лариса Оныпко, руководитель Премии HR-бренд Украина, HR-эксперт grc.ua.

2. Диджитал-решения

Эксперты обращают внимание, что использование современных технологий в привлечении, отборе, адаптации и обучении сотрудников (VR, использование искусственного интеллекта в оценке кандидатов, иммерсивные игры, диджитал-анализ результативности сотрудника) не только повышает эффективность сотрудника, но и оптимизирует процессы, позволяя экономить время, ресурсы и деньги компании.

Так, по словам Евгения Бондаренко, HRD "Медиа Группа Украина", использование автоматизированных дашбордов помогло понять причины увольнения сотрудников и снизить риски ухода персонала: "До внедрения дашборда очень часто руководители сетовали, что работники увольняются из-за низких зарплат. Когда мы внедрили дашборды, выяснилось, что причин увольнения в компании несколько: из-за размера заработной платы, по личным причинам, из-за невыполнения планов, из-за конфликта в коллективе или с руководителем. Причем причина увольнения из-за недостаточно высокой зарплаты стоит на четвертом или пятом месте, а атмосфера — на первом месте".

3. Обучение и развитие

Если еще пару лет назад, у HR-специалистов в приоритете было развитие hard skills сотрудников, сейчас прогрессивные работодатели развивают персонализированное обучение, внедряют программы менторинга, делая ставку на гармоничное развитие hard & soft skills. Это, в свою очередь, формирует корпоративную культуру компании, удерживая и мотивируя сотрудников. "Люди работают не просто в компании, а в рамках определенной корпоративной культуры. Кандидаты активно ищут информацию о корпоративной культуре потенциального работодателя, чтобы понять, насколько она им подходит", — уверена Лариса Оныпко.

4. Смещение фокуса с employee experience на human experience

Согласно данным HR Innovation Research, во время пандемии в США более половины работодателей сократили рабочее время и предоставляли специальные ресурсы для улучшения ментального и физического здоровья работников. В Украине, согласно данным опроса grc.ua, часть компаний также пересмотрела свои социальные пакеты, сделав акцент на физическом и психологическом здоровье сотрудников. "Вопрос здоровья, ресурса, энергии, комфортного самочувствия и самоощущения — это главный HR вопрос сегодня", — говорит Мария Гаравская, HR-директор Альфа Банк Украина.

5. Новый формат работы

В компании также упоминают и о формате работы. "Дистанционная работа, гибкий график, возможность комбинировать работу в офисе и дома — в начале 2020 года для большинства эти слова были строчками из фантастического романа. Спустя полтора года такой формат стал "новой нормой". Многие международные компании заявили о своем намерении ввести формат удаленной работы на постоянной основе", — рассказывают там.

При этом украинский бизнес тоже поддерживает этот тренд. Опрос, проведенный среди пользователей портала grc.ua, показал, что чуть больше трети (35%) работодателей из числа респондентов вернулись к привычному формату работы. Еще 27% используют гибридную форму работы, и там, где функционал позволяет работникам выполнять рабочие задачи в удаленном режиме, работодатели расширяют дистанционку.

Каждый пятый респондент (20%) сообщил, что до окончательной стабилизации ситуации сотрудники компании (все или большинство) будут работать удаленно. А вот 13% работодателей позволили принимать это решение каждому сотруднику лично: если условия позволяют, то работник может продолжать выполнять задачу дистанционно, если нет — то может работать в офисе. Чаще всего такая "самостоятельность", согласно опросу, практикуется в IT-компаниях, в консалтинге и других услугах для бизнеса.

Это позволяет по-другому переформатировать организацию бизнес-пространства в компаниях: мобильные рабочие места, коворкинговое пространство, больше переговорных комнат.

Что же в итоге

Подводя итог, в grc.ua отмечают, что в 2021-2022 годах HR-специалистам стоит обратить особое внимание на внедрении digital-технологий в процессы адаптации, развития и обучения сотрудников, формировании сообщества/бренд-амбассадоров компании, а также сделать особый акцент на создание комфортной атмосферы внутри коллектива.

"Корпоративная культура — это не то, что пишется в офисах на стенах, а коммуникация с сотрудниками, степень открытости и готовность воспринимать сотрудника как "внутреннего клиента", который оценивает работодателя. Все больше компаний системно работают с брендом работодателя и синхронизируют бренд работодателя с бизнес-стратегией, миссией и видением, с HR-стратегией, корпоративной культурой и ценностями, корпоративным брендом. Эта работа становится стратегическим приоритетом не только для HR и маркетинга, но и для руководителей компании. Мы видим, как сейчас в Украине на наших глазах создается новая индустрия — HR-брендинг", — комментирует Лариса Оныпко.

В доказательство она приводит спрос на Employer Branding специалистов. По ее словам, ранее только в ИТ-компаниях была такая должность и подразделение, сейчас же банки, ритейл, промышленность, фарма, агробизнес и другие профессиональные сферы в обязательном порядке включают таких специалистов и такие скиллы в команду.

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