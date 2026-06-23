НБУ обязал "Укрпочту" уволить Смилянского с должности гендиректора в течение пяти дней

Национальный банк Украины заявил, что генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский "не отвечает требованиям по профессиональной пригодности" и обязал компанию отстранить его в течение пяти рабочих дней.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в НБУ.

Отмечается, что соответствующее решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры.

Причины решения

В НБУ подчеркнули, что оценка профессиональной пригодности руководителей финансовых учреждений и поставщиков платежных услуг является неотъемлемой частью надзорных полномочий регулятора. Ее цель – обеспечить соответствие лиц, принимающих ключевые управленческие решения, установленным законодательством требованиям, являющимся необходимым условием стабильного функционирования финансового сектора.

АО "Укрпочта" является оператором почтовой связи, имеющим лицензию НБУ на предоставление финансовых платежных услуг, соответственно надлежащее функционирование компании имеет важное значение для стабильности и развития платежного рынка Украины.

Нацбанк начал процедуру оценки соответствия Смилянского требованиям по профессиональной пригодности по результатам наблюдательных действий НБУ по деятельности компании в 2023–2026 годах. Регулятор напомнил, что в мае оштрафовал АО "Укрпочта на 1,7 млн грн за нарушение правил работы на платежном рынке.

Признали "непрофессиональным"

В НБУ сообщают, что по результатам собеседования и анализа имеющихся материалов Квалификационная комиссия пришла к выводу о наличии оснований для признания Игоря Смилянского не соответствующим требованиям профессиональной пригодности, установленным к руководителю предоставления финансовых платежных услуг.

"Учитывая информацию относительно выявленных нарушений в деятельности АО "Укрпочта", а также ответы и объяснения, предоставленные господином Смилянским во время проведенного с ним собеседования на Квалификационной комиссии НБУ, Комитет пришел к выводу о том, что у него нет достаточного уровня знаний требований законодательства, понимания и опыта надлежащего применения требований действующего законодательства в объеме, надлежащего уровня корпоративного управления и системы внутреннего контроля, организации системы финансового мониторинга и системы управления рисками, что свидетельствует о его несоответствии требованиям профессиональной пригодности как руководителя предоставлятеля финансовых платежных услуг", - подчеркнули в регуляторе.

Там добавили, что, учитывая это решение, во исполнение требований законодательства АО "Укрпочта" должно осуществить все необходимые действия для замены генерального директора, в течение пяти рабочих дней отстранить Игоря Смилянского от руководства, а в течение двух месяцев - назначить нового руководителя, который отвечает требованиям профессиональной пригодности.

Конфликт "Укрпочты" и НБУ

17 марта НБУ оштрафовал "Укрпочту" на 255 тысяч гривен.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил, что штраф, наложенный НБУ на "Укрпочту", является проявлением давления на компанию и может являться попыткой повлиять на процесс создания "Укрпочты Банка" .

По его словам, претензии регулятора касаются требования предоставлять НБУ повестку дня и протоколы заседаний наблюдательного совета. В "Укрпочте" считают, что такие требования выходят за рамки принципов корпоративного управления и ограничивают автономность надзорных органов.

Смилянский подчеркнул, что компания выполнила решение регулятора и уплатила штраф в размере 250 тыс. грн, однако планирует обжаловать его в судебном порядке. Он также заявил, что требования НБУ могут создавать риски независимости управления государственными компаниями.

После этого НБУ опубликовал сообщение, где поставил под вопрос профессиональную компетентность директора "Укрпочты" после заявлений компании о намерениях обжаловать наложенный на нее штраф.

"Вы вообще представляете, чтобы в любой стране регулятор публично, основываясь исключительно на своем мнении, а не на результате юридических и судебных процедур, высказался по поводу компетентности руководителя того или иного учреждения? Вы как компетенцию мерили? По себе? в других "хороших" делах, у НБУ вопросов не было, а ко мне есть? Есть стойкое впечатление, что некоторые прогуляли лекции по теме презумпции невиновности", - ответил на это Смилянский.

По его словам, НБУ немного "потерял берега" и понимание украинского законодательства

Подробнее о многолетнем споре главы "Укрпочты" Игоря Смилянского и руководства Национального банка о перспективах существования в Украине почтового банка, читайте в материале Delo.ua.