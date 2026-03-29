НБУ поставил под вопрос компетентность гендиректора "Укрпочты" Смилянского: из-за чего спор

Национальный банк Украины поставил под вопрос профессиональную компетентность директора "Укрпочты" Игоря Смилянского после заявлений компании о намерениях обжаловать наложенный на нее штраф.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении НБУ.

Что сказал Смелянский

На днях Смилянский заявил, что штраф, наложенный НБУ на "Укрпочту", является проявлением давления на компанию и может являться попыткой повлиять на процесс создания "Укрпочты Банка" .

По его словам, претензии регулятора касаются требования предоставлять НБУ повестку дня и протоколы заседаний наблюдательного совета. В "Укрпочте" считают, что такие требования выходят за рамки принципов корпоративного управления и ограничивают автономность надзорных органов.

Смилянский подчеркнул, что компания выполнила решение регулятора и уплатила штраф в размере 250 тыс. грн, однако планирует обжаловать его в судебном порядке. Он также заявил, что требования НБУ могут создавать риски независимости управления государственными компаниями.

Напомним, 17 марта НБУ оштрафовал "Укрпочту" на 255 тысяч гривен.

Позиция регулятора

В НБУ это назвали "попытками руководителя компании дискредитировать действия банка и ввести в заблуждение общественность". В регуляторе заявили, что из-за своих масштабов и специфики деятельности "Укрпочта" является важной частью платежной инфраструктуры, поэтому ненадлежащее управление компанией по локальной проблеме превращается в "системный риск для государства".

В НБУ напомнили, что кроме штрафа в марте 2026 года регулятор налагал на "Укрпочту" штраф в марте 2024 года размером 17 387 053 гривны за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

К тому же, в августе и декабре 2025 года Нацбанк выдвигал письменные оговорки компании за нарушение законодательства и неэффективное управление.

"Система корпоративного управления, построенная в АО "Укрпочта", не отвечает нормативным требованиям Национального банка и лучшей международной практике", - отмечает регулятор.

В НБУ утверждают, что у "Укрпочты" долгое время не было наблюдательного совета и царило ненадлежащее распределение полномочий, поэтому Смилянский фактически единолично руководил "Укрпочтой". Поэтому в работе компании появились комплексные проблемы.

"Системный характер нарушений в течение 2024-2026 годов, несмотря на предыдущие меры влияния, ставит под сомнение качество корпоративного управления в компании и профессиональную компетентность ее руководителя - генерального директора Игоря Смелянского", - отметили в НБУ.

Там также отметили, что любой претендент на получение банковской лицензии должен демонстрировать безупречную репутацию, эффективно управлять компанией и соблюдать требования регулятора, а игнорирование этих стандартов неприемлемо.

В регуляторе сообщили, что "Укрпочта" не предоставляла документы на получение банковской лицензии, хотя и заявляла о намерениях. В НБУ считают "критически необходимым" формирование наблюдательного совета "Укрпочты" в ближайшее время.

