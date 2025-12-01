- Категория
НБУ вынес письменное предупреждение "Укрпочте" из-за нарушений на платежном рынке
Национальный банк Украины применил к акционерному обществу "Укрпочта" меру влияния в виде письменной оговорки. Причиной стало нарушение требований украинского законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Соответствующее решение было принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайту) платежной инфраструктуры Национального банка Украины 1 декабря 2025 года. В этот же день решение вступило в силу.
Нарушения были установлены Департаментом интегрированного надзора за банками НБУ по результатам безвыездного надзора за деятельностью АО “Укрпочта”.
НБУ зафиксировал несоблюдение требований нескольких ключевых нормативно-правовых актов, регулирующих платежный рынок и деятельность предоставлятелей финансовых услуг.
Согласно решению комитета, "Укрпочта" обязана устранить выявленные нарушения законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.
Компания должна принять меры по недопущению подобных нарушений в дальнейшей деятельности. Для выполнения требований предоставляется срок не более 60 календарных дней с даты получения решения Комитета.
Напомним, "Укрпочта" объявила о запуске собственной сети почтаматов. Уже в этом году компания установит первые 100 автоматизированных пунктов выдачи - 70 в Киеве и 30 в Одессе.