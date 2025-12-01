НБУ оштрафовал финкомпанию "Є гроші" почти на 3 млн грн: какие нарушения выявлены

Национальный банк Украины (НБУ) выявил нарушение требований законодательства в сфере потребительского кредитования со стороны ООО “ФК ”Є гроші" (ЕГРПОУ 43509084). На финкомпанию наложены штрафы более чем в 2,8 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Нацбанка.

Нарушения были зафиксированы по результатам безвыездного надзора за соблюдением требований защиты прав потребителей финансовых услуг.

Превышение ставки

Главная претензия НБУ касается нарушения части пятой статьи 8 Закона Украины "О потребительском кредитовании", согласно которой максимальный размер дневной процентной ставки не может превышать 1%.

В ООО "ФК "Є гроші" реальные условия продуктов потребительского кредитования свидетельствовали, что дневная процентная ставка превышала этот максимальный размер.

Дополнительные нарушения

Помимо превышения размера максимальной дневной процентной ставки регулятор выявил ряд других нарушений законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг:

требование уплаты потребителями платежей, не учтенных в расчете дневной процентной ставки, указанной в договоре;

предоставление неполной информации о финансовой услуге, необходимой для принятия потребителем обоснованного решения;

применение штрафа и пени за одно и то же нарушение обязательства по договору (двойное взыскание);

заключение договоров потребительского кредита с нарушением установленных законодательством требований к содержанию договора;

нарушение требований по форме предоставления потребителю детального перечня составляющих общей стоимости потребительского кредита.

Меры влияния НБУ

В связи с выявленными нарушениями Национальный банк принял решение применить к ООО "ФК "Є гроші" меры влияния, принятые Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 01 декабря 2025 года:

наложение штрафов на общую сумму 2844586 грн;

письменная оговорка с требованием об устранении выявленных нарушений и принятии мер по недопущению таких нарушений в дальнейшей деятельности.

Напомним, в ноябре НБУ по предлагал новые правила оверсайта платежной инфраструктуры. Изменения предполагают усиление контроля за платежными системами и технологическими операторами.