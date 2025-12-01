НБУ оштрафував фінкомпанію "Є гроші" на майже 3 млн грн: які порушення виявлено

Національний банк України (НБУ) виявив порушення вимог законодавства у сфері споживчого кредитування з боку ТОВ "ФК "Є гроші" (ЄДРПОУ 43509084). На фінкомпанію накладено штрафи у понад 2,8 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Порушення були зафіксовані за результатами безвиїзного нагляду за додержанням вимог про захист прав споживачів фінансових послуг.

Перевищення ставки

Головна претензія НБУ стосується порушення частини п’ятої статті 8 Закону України "Про споживче кредитування", згідно з якою максимальний розмір денної процентної ставки не може перевищувати 1%.

У ТОВ "ФК "Є гроші" реальні умови продуктів споживчого кредитування свідчили про те, що денна процентна ставка перевищувала цей максимальний розмір.

Додаткові порушення

Крім перевищення розміру максимальної денної процентної ставки, регулятор виявив низку інших порушень законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг:

вимога сплати споживачами платежів, не врахованих у розрахунку денної процентної ставки, зазначеної в договорі;

надання неповної інформації про фінансову послугу, необхідної для прийняття споживачем обґрунтованого рішення;

застосування штрафу та пені за одне й те саме порушення зобов’язання за договором (подвійне стягнення);

укладання договорів споживчого кредиту з порушенням встановлених законодавством вимог до змісту договору;

порушення вимог щодо форми надання споживачу детального переліку складових загальної вартості споживчого кредиту.

Заходи впливу НБУ

У зв’язку з виявленими порушеннями Національний банк прийняв рішення застосувати до ТОВ "ФК "Є гроші" заходи впливу, ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 01 грудня 2025 року:

накладення штрафів на загальну суму 2 844 586 грн;

письмове застереження з вимогою про усунення виявлених порушень та вжиття заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності.

Нагадаємо, у листопаді НБУ запропонував нові правила оверсайта платіжної інфраструктури. Зміни передбачають посилення контролю за платіжними системами та технологічними операторами.