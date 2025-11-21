Запланована подія 2

Платіжні системи під оновленим контролем: НБУ ініціює нові правила

НБУ оновлює підходи до контролю платіжної інфраструктури / НБУ

Національний банк України пропонує нові правила оверсайта платіжної інфраструктури. Зміни передбачають посилення контролю за платіжними системами та технологічними операторами.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Регулятор планує внести низку змін до порядку здійснення оверсайта платіжної інфраструктури в Україні. Зокрема, пропонується:

  • виключити норми щодо оверсайта надавачів платіжних послуг, включно з емітентами електронних грошей, які не є суб’єктами платіжних систем;
  • розширити перелік організаційних та технічних заходів для забезпечення безперервності діяльності всіх об’єктів оверсайта;
  • посилити вимоги до управління ризиками третіх сторін, зокрема скасувати право технологічних операторів передавати виконання своїх функцій іншим операторам платіжних послуг;
  • оновити порядок визначення важливості платіжних систем та технологічних операторів;
  • удосконалити підходи до оцінювання платіжної інфраструктури;
  • актуалізувати термінологію відповідно до сучасного законодавства з питань захисту інформації, електронних комунікацій та інших нормативних актів.

Що таке оверсайт? 

Оверсайт - це нагляд за платіжною інфраструктурою, спрямований на забезпечення її стабільної, надійної та ефективної роботи. Його основна мета - запобігати ризикам, які можуть загрожувати інтересам користувачів платіжних послуг.

Головні складові оверсайту:

  • Моніторинг — постійне спостереження за роботою платіжних систем та інших об’єктів інфраструктури.
  • Оцінка відповідності — перевірка дотримання законодавства та міжнародних стандартів.
  • Встановлення вимог — правила та обмеження для учасників інфраструктури.
  • Надання рекомендацій — поради щодо покращення роботи та усунення недоліків.
  • Заходи впливу — застосування санкцій у разі порушень.
  • Запобігання ризикам — виявлення та усунення загроз для користувачів платіжних послуг.
Ольга Опенько