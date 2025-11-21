Платіжні системи під оновленим контролем: НБУ ініціює нові правила

Національний банк України пропонує нові правила оверсайта платіжної інфраструктури. Зміни передбачають посилення контролю за платіжними системами та технологічними операторами.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Регулятор планує внести низку змін до порядку здійснення оверсайта платіжної інфраструктури в Україні. Зокрема, пропонується:

виключити норми щодо оверсайта надавачів платіжних послуг, включно з емітентами електронних грошей, які не є суб’єктами платіжних систем;

розширити перелік організаційних та технічних заходів для забезпечення безперервності діяльності всіх об’єктів оверсайта;

посилити вимоги до управління ризиками третіх сторін, зокрема скасувати право технологічних операторів передавати виконання своїх функцій іншим операторам платіжних послуг;

оновити порядок визначення важливості платіжних систем та технологічних операторів;

удосконалити підходи до оцінювання платіжної інфраструктури;

актуалізувати термінологію відповідно до сучасного законодавства з питань захисту інформації, електронних комунікацій та інших нормативних актів.

Що таке оверсайт?

Оверсайт - це нагляд за платіжною інфраструктурою, спрямований на забезпечення її стабільної, надійної та ефективної роботи. Його основна мета - запобігати ризикам, які можуть загрожувати інтересам користувачів платіжних послуг.

Головні складові оверсайту: