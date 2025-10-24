- Категорія
НБУ оновив порядок проведення моніторингу об’єктів оверсайта платіжної інфраструктури: що змінилося?
Національний банк України вніс зміни до порядку проведення як виїзного, так і безвиїзного моніторингу, щоб привести його у відповідність до останніх законодавчих вимог.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
Ключові зміни, внесені національним фінрегулятором:
- уточнив перелік об’єктів оверсайта, виключивши з нього надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей, які працюють поза межами платіжних систем;
- уточнив систему показників для безвиїзного моніторингу об’єктів оверсайта та порядок проведення безвиїзного моніторингу системно важливих платіжних систем, важливих платіжних систем, а також важливих технологічних операторів;
- уточнив термін "суттєві відхилення показників діяльності об’єкта оверсайта" під час подання об’єктами оверсайта статистичної звітності до НБУ;
- запровадив можливість оформлення Нацбанком матеріалів адміністративного провадження щодо застосування заходів впливу стосовно об’єкта оверсайта у разі виявлення порушень ним законодавства;
- визначив день початку адміністративного провадження в адміністративній справі про застосування заходу впливу до об’єкта оверсайта на підставі результатів проведеного щодо нього моніторингу;
- уніфікував вимоги та строки щодо оформлення документів за результатами виїзного моніторингу та обміну ними з об’єктом оверсайта.
Що таке оверсайт?
Оверсайт — це нагляд, який здійснюється для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування інфраструктур фінансового ринку, таких як платіжні системи. Цей процес включає моніторинг, оцінку відповідності законодавству та міжнародним стандартам, встановлення вимог і надання рекомендацій для поліпшення діяльності. Головна мета — запобігання ризикам, які можуть загрожувати інтересам користувачів.
Нагадаємо, у жовтні НБУ запропонував повторно обговорити зміни до порядку безготівкових розрахунків у національній валюті. Нововведення спростять переказ коштів без відкриття рахунку для користувачів платіжних послуг і надавачів цих послуг.