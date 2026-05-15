Всі "дитячі виплати" на одну картку: уряд змінює правила отримання держдопомоги

Уряд спрощує механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Виплати тепер можна буде отримувати на спеціальний рахунок "Дія.Картки". Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а термін використання коштів тепер не має обмежень.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за усіма видами цільових допомог:

компенсація за "Пакунок малюка";

допомога для догляду за дитиною до одного року;

"єЯсла";

"Пакунок школяра".

Спеціальний рахунок "Дія.Картка" можна буде відкрити ще до подання заяви — у застосунку обраного банку. Очільниця уряду пояснила, якщо людина після цього подає заяву на допомогу по догляду за дитиною до 1 року або "єЯсла" — у ЦНАПі, територіальній громаді чи органі Пенсійного фонду — Єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спецрахунок "Дія.Картка" за лічені секунди.

Якщо ж людина не відкрила спецрахунок заздалегідь, під час подання заяви Єдина система сформує QR-код. За ним можна буде швидко перейти до відкриття "Дія.Картки", завершити подання заяви та отримати виплату значно швидше.

За словами Свириденко, ті, хто бажатиме отримувати кошти не на спецрахунок "Дія.Картка", а через Ощадбанк — такі рахунки створюватимуть після звернення в ЦНАП, тергромаді чи органі ПФУ за вже існуючим механізмом.

"Про можливість відкриття спецрахунку "Дія.Картки" буде найближчим часом поінформовано. Відкриті з 1 січня 2026 року рахунки залишаються дійсними, на них й надалі находитимуть кошти", — додала прем’єрка.

Раніше повідомлялося, що з початку 2026 року майже 170 тисяч українських родин скористалися оновленою системою державної підтримки. Виплати охоплюють період вагітності, народження дитини та догляд за нею після виходу батьків на роботу.