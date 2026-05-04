Майже 170 тисяч родин отримали "дитячу допомогу" за новою системою: суми, програми та умови

З початку 2026 року майже 170 тисяч українських родин скористалися оновленою системою державної підтримки. Виплати охоплюють період вагітності, народження дитини та догляд за нею після виходу батьків на роботу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила премׄєрка Юлія Свириденко.

Виплати під час вагітності та після народження

Для жінок, які народили дітей після 1 січня 2026 року, передбачена одноразова допомога у розмірі 50 000 грн. Наразі ці кошти нараховано 28 тисячам осіб. Крім того, майже 20 тисяч жінок отримали виплати у зв’язку з вагітністю та пологами. Це 7000 грн щомісячної підтримки у період до та після пологів.



Підтримка у перший рік життя та програма "єЯсла"

По догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку виплати отримують понад 114 тисяч родин. Розмір щомісячної допомоги складає 7000 грн.

Для батьків або опікунів, які повертаються до професійної діяльності після того, як дитині виповнився 1 рік, працює програма "єЯсла". Допомогу в розмірі 8000 грн щомісяця вже отримують 5 280 родин. Ці кошти призначені для:

оплати послуг з догляду за дітьми;

освітніх послуг;

придбання засобів персонального обслуговування.

Технічні оновлення та розвиток системи

З березня 2026 року громадяни мають можливість відкривати спеціальні рахунки в Ощадбанку для отримання цільових коштів. Уряд працює над повною цифровізацією послуг. "Зараз завершуємо роботу, щоб всі дитячі виплати можна було оформити через Дію та отримати у межах однієї картки", — зазначила Свириденко.

Також готується рішення про перегляд термінів, протягом яких родини можуть використовувати нараховані кошти.

З 2026 року реєстрація народження та оформлення всіх видів допомоги інтегровані в оновлений сервіс "єМалятко" в застосунку "Дія". Це дозволяє отримати до 10 державних послуг за однією заявою. Також, за даними Міністерства соціальної політики, фінансування допомоги забезпечується коштом державного бюджету за підтримки міжнародних партнерів.

Нагадаємо, станом на кінець березня майже 82 тисячі українських родин стали отримувачами оновленої щомісячної допомоги по догляду за дитиною до року. Це стало можливим завдяки новому закону, що запрацював з 1 січня.