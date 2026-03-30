Понад 80 тисяч родин вже отримують нову допомогу на дітей: скільки виплачують у 2026 році

В Україні підбили перші підсумки дії нового закону про підтримку сімей. Майже 82 тисячі українських родин уже отримують оновлену щомісячну допомогу по догляду за дитиною до року. Це стало можливим завдяки новому закону, що запрацював з 1 січня.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінсоцполітики.

Виплати при народженні та догляді за немовлятами

Найбільш масовою на сьогодні є щомісячна допомога по догляду за дитиною до одного року.

Цей вид підтримки вже отримують майже 82 тисячі родин, причому базовий розмір виплати становить 7 000 гривень, а для сімей, які виховують дітей з інвалідністю, сума зростає до 10,500 гривень.

Крім того, держава забезпечує одноразову виплату при народженні дитини у розмірі 50 000 гривень, яку вже встигли оформити та отримати близько 18 тисяч молодих батьків по всій країні.

Програма "єЯсла" та підтримка працюючих батьків

Програма під назвою "єЯсла" передбачає щомісячне нарахування 8 000 гривень, а у випадку виховання дитини з інвалідністю допомога збільшується до 12 000 гривень.

Ця ініціатива вже призначена майже 4 тисячам отримувачів.

Паралельно продовжується нарахування допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, яка наразі виплачується 13 тисячам жінок із розрахунку 7 000 гривень за кожен місяць дії відповідного медичного висновку.

Як оформити виплати

У відомстві нагадали, що батьки можуть оформити належні виплати як у паперовому, так і в електронному форматі.

Подача заявок офлайн доступна у відділеннях Пенсійного фонду, центрах надання адміністративних послуг або через уповноважених представників громад.

Для зручності вже функціонує сервіс "єМалятко", через який можна замовити "Пакунок малюка" та допомогу при народженні.

Найближчим часом Міністерство соціальної політики та Мінцифри планують розширити перелік доступних послуг безпосередньо у застосунку "Дія".

