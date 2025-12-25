50 000 грн при народженні та нові виплати: як зміниться підтримка сімей з дітьми з 1 січня

З 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає зростання одноразової допомоги при народженні малюка до 50 000 грн та встановлює нові стандарти виплат для вагітних жінок і породіль.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Також документ запроваджує запуск цифрових сервісів допомоги „єЯсла“ та „єСадок“, оновлений „Пакунок малюка“ та спеціальні виплати для підготовки дітей до школи, що докорінно змінить підхід до соціального захисту родин

Допомога вагітним жінкам і породіллям

Виплати під час декретної відпустки будуть залежати від зайнятості жінки:

Жінки без офіційного працевлаштування отримуватимуть фіксовану суму — 7 000 грн щомісяця.

щомісяця. Офіційно працевлаштовані особи мають право на виплату в розмірі 100% їхнього середнього доходу за останній рік.

за останній рік. Для військових, поліцейських та інших спецкатегорій — 100% середньомісячного грошового забезпечення.

Гроші нараховуватимуться за стандартний період: 70 днів до народження малюка та 56 днів після. У разі народження двох і більше дітей або медичних ускладнень, післяпологовий період оплати подовжується до 70 днів.

Виплати після народження та "Пакунок малюка"

50 000 грн — сума одноразової допомоги при народженні дитини (як першої, так і наступної).

— сума одноразової допомоги при народженні дитини (як першої, так і наступної). 7 000 грн — щомісячна виплата, яка виплачується протягом першого року життя дитини. Для дітей з інвалідністю ця сума є вищою і становить 10 500 грн.

Окрім грошей, родини отримують "Пакунок малюка". Батьки мають право вибору: отримати набір необхідних речей у натуральній формі або грошову компенсацію. Важливо, що отримати "пакунок" можна вже з 36-го тижня вагітності або протягом 3 місяців після народження.

Нові інструменти: "єЯсла" та "єСадок"

Закон впроваджує інноваційні виплати для батьків, які вирішили вийти на роботу.

Програма "єЯсла" (від 1 до 3 років): батьки, які працюють повний робочий день, отримуватимуть 8 000 грн щомісяця (12 000 грн, якщо дитина має інвалідність). Програма "єСадок" (від 3 до 6 років): запроваджується з 2028 року. Виплата у 8 000 грн надаватиметься у випадках, якщо громада не змогла забезпечити дитині місце у комунальному садку або не реалізувала принцип "гроші йдуть за дитиною".

"Пакунок школяра"

Також виплачується 5 000 грн — одноразова грошова допомога учням перших класів. "Пакунок школяра" – це цільова фінансова допомога, призначена для покриття витрат на придбання канцелярського приладдя, дитячого одягу, взуття, а також книг для першокласників.

Нагадаємо, 19 серпня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про допомогу сім’ї до та після народження дитини, який передбачає збільшення виплат. 14 листопада президент Володимир Зеленський його підписав.