Верховна Рада підтримала новий пакет виплат при народженні та догляді за дитиною: що зміниться

19 серпня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про допомогу сім’ї до та після народження дитини, який передбачає збільшення виплат.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за законопроєкт №13483 проголосували 290 народних депутатів.

Як зміняться виплати:

Одноразова допомога при народженні дитини — 50 000 грн (раніше було 41 280 грн частинами).

(раніше було 41 280 грн частинами). "Пакунок малюка" можна замовити з 36 тижня вагітності.

Догляд за дитиною до 1 року — 7 000 грн щомісяця для того з батьків, хто залишається вдома.

для того з батьків, хто залишається вдома. Вагітним без стажу — по 7 000 грн щомісяця до пологів.

щомісяця до пологів. "єЯсла" — до 8 000 грн компенсації за дитсадок або сплату ЄСВ для батька/матері, які доглядають дитину після року.

компенсації за дитсадок або сплату ЄСВ для батька/матері, які доглядають дитину після року. "Пакунок школяра" — 5 000 грн одноразово для кожного першокласника.

Зауважимо, цей законопроєкт Верховна Рада має ще підтримати у другому читанні та в цілому. Після цього його передадуть на підпис президенту.

Демографічна криза в Україні

Народжуваність в Україні стабільно падає щонайменше останні 10 років. Показник падіння з 2015 до 2021 року коливався у межах 3 -11%. Ця тенденція суттєво погіршилася від початку повномасштабної війни — у 2022 зареєстрували на 24,6% менше новонароджених, ніж у 2021-му. Однак ця цифра не враховує даних із Криму та тимчасово окупованих територій. Вже у 2023 році був зафіксований ще більший спад народжуваності — на 33%.

За весь 2024 рік в Україні народилося 176,7 тисячі осіб (падіння на 5,7% до 2023-го), а померло 495,1 тисячі (лише на 1 тисячу менше). Таким чином, природне скорочення зросло на 3,1% і склало 318,4 тисячі людей.

Також примітно, що у 2024 році відношення смертності до народжуваності досягло найгіршого показника за всю історію незалежної України - 2,8 (в першому півріччі - 2,86, в другому - 2,74).

За шість місяців 2025 року в Україні народилися 86 795 немовлят та померли 249 002 осіб. Наразі на одного малюка припадає 3 померлих. Найбільше народжують у столиці, а найчастіше помирають на Дніпропетровщині.