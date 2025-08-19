Верховная Рада поддержала новый пакет выплат при рождении и уходе за ребенком: что изменится

19 августа Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка, который предусматривает увеличение выплат.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за законопроект №13483 проголосовали 290 народных депутатов.

Как изменятся выплаты:

Единовременное пособие при рождении ребенка — 50 000 грн (ранее было 41 280 грн частями).

(ранее было 41 280 грн частями). "Пакет малыша" можно заказать с 36 недели беременности.

Уход за ребенком до 1 года — 7 000 грн ежемесячно для родителей, которые остаются дома.

для родителей, которые остаются дома. Беременным без стажа – по 7 000 грн ежемесячно до родов.

ежемесячно до родов. "єЯсла" — до 8 000 грн компенсации за детсад или уплату ЕСВ для отца/матери, которые ухаживают за ребенком после года.

компенсации за детсад или уплату ЕСВ для отца/матери, которые ухаживают за ребенком после года. " Пакет школьника " - 5 000 грн одноразово для каждого первоклассника.

Заметим, что этот законопроект Верховная Рада должна еще поддержать во втором чтении и в целом. После этого его передадут на подпись президенту.

Демографический кризис в Украине

Рождаемость в Украине стабильно падает как минимум за последние 10 лет. Показатель падения с 2015 по 2021 год колебался в пределах 3 -11%. Эта тенденция существенно ухудшилась с начала полномасштабной войны — в 2022 году зарегистрировали на 24,6% меньше новорожденных, чем в 2021-м. Однако эта цифра не учитывает данные из Крыма и временно оккупированных территорий. Уже в 2023 году был зафиксирован еще больший спад рождаемости – на 33%.

За весь 2024 год в Украине родилось 176,7 тысяч человек (падение на 5,7% к 2023-му), а умерло 495,1 тысяч (только на 1 тысячу меньше). Таким образом, естественное сокращение выросло на 3,1% и составило 318,4 тысяч человек.

Также примечательно, что в 2024 году отношение смертности к рождаемости достигло наихудшего показателя за всю историю независимой Украины – 2,8 (в первом полугодии – 2,86, во втором – 2,74).

За шесть месяцев 2025 года в Украине родилось 86 795 младенцев и умерло 249 002 человек. На одного малыша приходится 3 умерших. Больше рожают в столице, а чаще всего умирают на Днепропетровщине.