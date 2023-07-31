Наибольший спад за время независимости: как сократилась рождаемость в Украине с начала войны

За полгода 2023 года в Украине родилось 96 755 детей, из них 47 129 девочек и 49 626 мальчиков. Это на 28% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, когда родилось 135 079 малышей.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Там отмечают, что в целом показатели рождаемости в стране падают с 2013 года — примерно на 7% в год.

"Однако полномасштабное вторжение привело к наибольшему кризису в количестве новых украинцев. Это самый большой спад за все время независимости. Предыдущий антипик также связан с войной — в 2015 году показатели рождаемости упали аж на 12% за год", - подчеркивают в "Опендатабот".

Сейчас в среднем в месяц рождается 16,1 тысяч малышей. Для сравнения, в предыдущие годы до полномасштабного вторжения количество младенцев колебалось на рубеже 21-23 тысячи новорожденных в месяц.

Кроме того, в последние годы мальчиков рождается больше, чем девочек, и начало великой войны особо не изменило это распределение: 51% против 49%.

"Интересно, что к началу полномасштабной войны пик рождаемости приходился на июль месяц, в 2022 и в 2023 пик рождаемости пришелся на март", - подчеркивают в "Опендатабот".

Отметим, как заявила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи академик НАН Украины Элла Либанова, 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости, и есть риски, что к 2030-му население Украины сократится до 35 миллионов.

“Мы еще в полной мере этого не ощущаем. Но 2023 год будет годом катастрофического падения этого показателя. Скажем, для того чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь (усреднено) родила 2,13 - 2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1. 2022 — еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай Бог, чтобы в 2023-м мы остановились на показателе 0,8”, - подчеркнула демограф.

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