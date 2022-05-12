- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Вчені НАН прогнозують демографічну кризу в Україні: у чому причина
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з країни переважно виїжджали жінки та діти. Це може призвести до демографічної кризи в країні.
Такий прогноз зробила директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Пташки НАН України академік Елла Лібанова в ефірі національного телемарафону.
Для матерів з дітьми, як зазначає вчена, найважливіше – безпека. Це основний фактор, на який українки звертають увагу, приймаючи рішення залишатися за кордоном.
"Поки тривають обстріли по всіх регіонах країни, жінки з дітьми не повертатимуться з-за кордону. Якщо бойові дії в Україні затягнуться на невизначений термін або кілька років, жінки, які разом з дітьми вимушено виїхали з країни за кордон, адаптуються до життя в інших країнах". А потім, після перемоги, цілком можливо, до них приєднаються українські чоловіки. У результаті Україна може втратити цілі українські сім'ї", - розповіла Лібанова.Підписуйтеся на наш YouTube канал
З цієї причини в Україні може впасти народжуваність, тоді як європейські країни можуть значно покращити власну демографічну ситуацію завдяки українським переселенкам, які змушені народжувати за кордоном.
З 24 лютого 2022 року з України через війну вже виїхали понад 5,2 млн людей. Ще 7,7 мільйона українців, за даними Управління Верховного комісара (УВКБ ООН) у справах біженців, були змушені залишити будинки та виїхати у порівняно безпечні регіони України.
При цьому в Україну повернулися 870 тисяч біженців, які раніше виїхали через війну. В середньому зараз повертається по 30 тисяч людей на добу.