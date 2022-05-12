Ученые НАН прогнозируют демографический кризис в Украине: в чем причина

С начала полномасштабного вторжения России в Украину из страны преимущественно выезжали женщины и дети. Это может привести к демографическому кризису в Украине.

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Такой прогноз сделала директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины академик Элла Либанова в эфире национального телемарафона.

Для матерей с детьми, как отмечает ученая, самое важное — безопасность. Это основной фактор, на который украинки обращают внимание, принимая решение оставаться за границей.

"Пока продолжаются обстрелы по всем регионам страны, женщины с детьми не будут возвращаться из заграницы. Если боевые действия в Украине затянутся на неопределенный срок или несколько лет, женщины, которые вместе с детьми вынужденно выехали из страны за границу, адаптируются к жизни в других странах. А потом, после победы, вполне возможно, к ним присоединятся украинские мужчины. В результате, Украина может потерять целые украинские семьи", — рассказала Либанова.

По этой же причине в Украине может упасть рождаемость, тогда как европейские страны могут значительно улучшить собственную демографическую ситуацию благодаря украинским переселенкам, которые вынуждены рожать за рубежом.

С 24 февраля 2022 года из Украины из-за войны уже выехали более 5,2 млн человек. Еще 7,7 миллиона украинцев, по данным Управления Верховного комиссара (УВКБ ООН) по делам беженцев, были вынуждены покинуть дома и уехать в сравнительно безопасные регионы Украины.

При этом в Украину вернулись 870 тысяч беженцев, которые ранее уехали из-за войны. В среднем сейчас возвращается по 30 тысяч людей в сутки.