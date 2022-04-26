- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
К концу 2022 года число беженцев из Украины может превысить 8 млн — ООН
С 24 февраля 2022 года из Украины из-за войны выехали более 5,2 млн человек, и это число может значительно возрасти, сообщает Reuters.
Еще 7,7 миллиона украинцев, по данным Управления Верховного комиссара (УВКБ ООН) по делам беженцев, были вынуждены покинуть дома и уехать в сравнительно безопасные регионы Украины.
Агентство ООН по вопросам беженцев прогнозирует, что до конца года Украину из-за войны с Россией могут покинуть более 8 млн человек.
"Такого масштаба кризиса, в частности, скорости выезда людей, мы не видели за последнее время", — заявила пресс-секретарь УВКБ ООН по делам беженцев Шабия Манту.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом в Украину вернулись 870 тысяч беженцев, которые ранее уехали из-за войны. В среднем сейчас возвращается по 30 тысяч людей в сутки.
Так, две трети киевлян, которые после 24 февраля выехали из города, уже вернулись домой.