К концу 2022 года число беженцев из Украины может превысить 8 млн — ООН

С 24 февраля 2022 года из Украины из-за войны выехали более 5,2 млн человек, и это число может значительно возрасти, сообщает Reuters.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Еще 7,7 миллиона украинцев, по данным Управления Верховного комиссара (УВКБ ООН) по делам беженцев, были вынуждены покинуть дома и уехать в сравнительно безопасные регионы Украины.

Агентство ООН по вопросам беженцев прогнозирует, что до конца года Украину из-за войны с Россией могут покинуть более 8 млн человек.

"Такого масштаба кризиса, в частности, скорости выезда людей, мы не видели за последнее время", — заявила пресс-секретарь УВКБ ООН по делам беженцев Шабия Манту.

При этом в Украину вернулись 870 тысяч беженцев, которые ранее уехали из-за войны. В среднем сейчас возвращается по 30 тысяч людей в сутки.

Так, две трети киевлян, которые после 24 февраля выехали из города, уже вернулись домой.