- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Родители первоклассников получат 5000 грн через "Дію": как это сделать
Сегодня Правительство запустило новую программу поддержки на подготовку ребенка к первому классу. Теперь родители и законные представители первоклассников получат единовременную помощь в размере 5 000 грн через приложение "Дія".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Отмечается, что правительство выделяет по 5000 гривен на каждого первоклассника в семье. Родители и законные представители могут оформить "Пакет школьника" в "Дії".
Как оформить 5000 на первоклассников?
Если ребенка зачислили в первый класс украинской школы:
- обновите приложение "Дыя" - перейдите в "Сервисы" - "Помощь от государства" - "Пакет школьника";
- выберите ребенка, на который оформляете заявление;
- перейдите к подаче заявления;
- откройте "Дія.Карту" или выберите карту среди доступных;
- просмотрите данные заявления и подпишите его "Дія.Подписью"
Сообщается, что средства начислятся на "Дія.Карту". Подать заявление можно с 18 августа по 15 ноября. Потратить деньги нужно в течение 180 дней с момента начисления.
"Если в приложении не отображаются данные ребенка - обратитесь в школу, чтобы проверить и при необходимости исправить информацию о вас и ребенке в системе АИКОМ. После этого данные подтянутся в действие в течение недели и вы сможете получить помощь", - уточняют в ведомстве.
На что можно потратить деньги?
- канцелярия;
- детская одежда и обувь.
Напомним, правительство приняло решение о запуске новой выплаты - "Пакет школьника" в июле этого года. Это будет денежная помощь в размере 5 тысяч гривен на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в оффлайн формате.