Родители первоклассников получат 5000 грн через "Дію": как это сделать

Сегодня Правительство запустило новую программу поддержки на подготовку ребенка к первому классу. Теперь родители и законные представители первоклассников получат единовременную помощь в размере 5 000 грн через приложение "Дія".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что правительство выделяет по 5000 гривен на каждого первоклассника в семье. Родители и законные представители могут оформить "Пакет школьника" в "Дії".

Как оформить 5000 на первоклассников?

Если ребенка зачислили в первый класс украинской школы:

обновите приложение "Дыя" - перейдите в "Сервисы" - "Помощь от государства" - "Пакет школьника";

выберите ребенка, на который оформляете заявление;

перейдите к подаче заявления;

откройте "Дія.Карту" или выберите карту среди доступных;

просмотрите данные заявления и подпишите его "Дія.Подписью"

Сообщается, что средства начислятся на "Дія.Карту". Подать заявление можно с 18 августа по 15 ноября. Потратить деньги нужно в течение 180 дней с момента начисления.

"Если в приложении не отображаются данные ребенка - обратитесь в школу, чтобы проверить и при необходимости исправить информацию о вас и ребенке в системе АИКОМ. После этого данные подтянутся в действие в течение недели и вы сможете получить помощь", - уточняют в ведомстве.

На что можно потратить деньги?

канцелярия;

детская одежда и обувь.

Напомним, правительство приняло решение о запуске новой выплаты - "Пакет школьника" в июле этого года. Это будет денежная помощь в размере 5 тысяч гривен на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в оффлайн формате.