Батьки першокласників отримають 5000 грн через "Дію": як це зробити

Сьогодні Уряд запустив нову програму підтримки на підготовку дитини до першого класу. Тепер батьки та законні представники першокласників отримають одноразову допомогу в розмірі 5 000 грн через застосунок “Дія”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що уряд виділяє по 5 000 гривень на кожного першокласника у сімʼї. Батьки та законні представники можуть оформити "Пакунок школяра" в "Дії".

Як оформити 5000 на першокласників?

Якщо дитину зарахували до першого класу української школи:

оновіть застосунок "Дія" — перейдіть у "Сервіси" — "Допомога від держави" — "Пакунок школяра";

оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву;

перейдіть до подання заяви;

відкрийте "Дія.Картку" або оберіть картку серед доступних;

перегляньте дані заяви та підпишіть її "Дія.Підписом"

Повідомляється, що кошти нарахуються на "Дія.Картку". Подати заяву можна від 18 серпня й до 15 листопада. Витратити гроші потрібно буде протягом 180 днів з моменту нарахування.

"Якщо в у застосунку не відображаються дані дитини — зверніться до школи, щоб перевірити та за потреби виправити інформацію про вас та дитину в системі АІКОМ. Після цього дані підтягнуться в Дію протягом тижня і ви зможете отримати допомогу", - уточнюють у відомстві.

На що можна витратити кошти?

канцелярія;

дитячий одяг та взуття.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про запуск нової виплати — "Пакунок школяра" у липні цього року. Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі.