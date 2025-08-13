В Україні запустили "Дія.Картку": як оформити

В Україні запустили "Дія.Картку" - новий зручний спосіб отримання державних виплат. Оформити її можна прямо в смартфоні через застосунок "Дія" або через банки-партнери: ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро. Незабаром перелік банків розшириться.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

"Дія.Картка" об’єднує всі державні виплати в одній мультирахунковій картці, тому більше не потрібно відкривати окремі картки для кожної допомоги. Користувачі також можуть оплачувати покупки змішаним способом: якщо на спеціальному рахунку не вистачає коштів, автоматично додаються власні гроші.

На "Дія.Картку" вже можна отримати "єКнигу", "єМалятко", військові облігації, виплати ветеранам та по безробіттю, допомогу внутрішньо переміщеним особам, пенсії та виплати від міжнародних організацій. Незабаром додасться програма «Пакунок школяра».

Скористатися послугою можуть усі українці від 18 років, маючи паспорт та РНОКПП. Водночас Національний кешбек та "єВідновлення" залишаються окремими сервісами і не входять до "Дія.Картки".

Як оформити "Дія.Картку"

Щоб оформити картку потрібно оновити застосунок "Дія", перейти у розділ "Сервіси" → "Дія.Картка", обрати банк, підписати згоду та відкрити рахунок.

Додамо, ПриватБанк вже оголосив, що відкриває українцям єдину картку для державних виплат "Дія.Картка" в "Приват24". Аналогічне оголошення зробив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Нагадаємо, 30 липня Кабінет міністрів України затвердив запуск “Дія.Картки” — нового цифрового інструмента для отримання державних виплат.