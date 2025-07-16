Українці купили книжок на понад 91 млн грн через послугу "єКнига" в "Дії"

За перші шість місяців дії державної програми "єКнига" українці придбали літератури на понад 91,5 мільйона гривень. Послугою скористалося вже 133 776 молодих читачів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Програма "єКнига" дозволяє громадянам, які досягли повноліття після 1 січня 2024 року, отримати кошти для купівлі книжок — онлайн або у фізичних книгарнях.

Для цього потрібно мати ID-картку або закордонний паспорт у застосунку Дія та податковий номер. Витратити кошти потрібно протягом трьох місяців після зарахування.

За даними Мінцифри, 65% учасників програми — дівчата, а 62% покупок відбуваються онлайн. Щотижня до ініціативи долучається близько трьох тисяч нових читачів.

Щоб скористатись послугою, необхідно в застосунку "Дія" відкрити Дія.Картку в розділі "єКнига" й отримати зарахування на спеціальний рахунок. Програма реалізується Міністерством культури та стратегічних комунікацій спільно з Мінцифрою та Українським інститутом книги за підтримки Програми розвитку ООН в Україні й Уряду Швеції.

Нагадаємо, державна програма "єКнига" яка дозволяє українцям, яким виповнилося 18 років, отримати фінансову підтримку на придбання книг українською мовою запрацювала у грудні 2024 року.