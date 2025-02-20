Програма "єКнига": у січні українці придбали понад 90 тисяч книжок на майже 41,8 млн грн.

Громадяни України у рамках програми державної підтримки "єКнига" мали можливіть придбати твори як українських, так і зарубіжних авторів. За січень 2025 року вони придбали понад 90 тисяч книжок на загальну суму майже 41,8 млн грн. Найбільшим попитом у 18-річних людей користувалися книжки зарубіжних авторів — 82% книжок від загального об’єму продажів.

Про це повідомив Український інститут книги.

Інститут склав рейтинг топ-50 найбільш популярних творів, в який увійшли 30 266 книжок, придбаних за програмою "єКнига". Фавориткою рейтингу стала американська письменниця романів і молодіжної літератури Коллін Гувер, чия книжка стоїть на першому місці, а загалом в топ-50 потрапило 5 її творів.

Серед книжок українського авторства в рейтинг потрапило 9 видань:

Так ніхто не кохав: Антологія української поезії про кохання;

Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана;

100 відтінків темряви. Антологія української містики та жахів;

Володимир Станчишин. Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією;

Андрій Сем’янків. Танці з кістками;

Ілларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма;

ЙБН БЛД РСН;

Людмила Долгоновська. Залізний генерал. Уроки людяності;

Вахтанг Кіпіані. «Зродились ми великої години...» ОУН і УПА.

Що таке програма "єКнига"?

єКнига — програма державної підтримки, в межах якої українці й українки, яким виповнилося 18 років, можуть із настанням повноліття протягом року отримати допомогу від держави на купівлю книжок. Сума цієї допомоги – 908,4 грн. Податися на програму можна від дня, коли людині виповнилося 18 і аж до дня, коли виповниться 19 років, а кошти можна використати протягом трьох місяців виключно на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі.

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