Три книги, які варто прочитати у 18 років, щоб стати успішним: вибір креативного класу

Найкращою інвестицією у власне майбутнє в сьогочасному світі є освіта на навички її отримувати безперервно все активне життя. Класичним інструментом для цього є книги, які дають можливість займатись самостійно і в найрізноманітніших умовах. Зараз в Україні діє державна програма єКнига, яка дозволяє 18-річним громадянам отримати 908 грн на придбання україномовних книг. З програмою можна ознайомитись за посиланням, але треба зробити правильний вибір і використати гроші найефективнішим чином.

Delo.ua звернулось до до успішних українців зі сфер реальної економіки, економістів й представників-бізнес-спільнот, представників креативного бізнесу та відомих спортсменів і запитали: “Які три книги ви порадили б собі 18-річним і чому?”. Раніше ми вже презентували відповіді відомих бізнесменів та лідерів бізнес-спільнот на це питання. Сьогодні пропонуємо вам вибір представників креативного бізнесу та комунікаційників.

Віктор Гальчинський

Віктор Гальчинський , директор департаменту комунікацій Кредобанка

Вільям Сомерсет Моем — будь-які оповідання. Раджу, щоб збагнути людську натуру. Харві Маккей — "Як плавати серед акул і не бути з'їденим живцем". Раджу звернути увагу на ділові поради щодо управління компанією та людьми, ведення переговорів, мотивації, продажу, організації попиту. Павло Загребельний — роман "Диво". Вічна тема митця, краси та історичної пам'яті завжди повертатиме до Софії Київської.

Надя Мовчан

Надя Мовчан, засновниця а генції з комунікацій та розвитку технологічних компаній Movchan Agency

Марк Менсон — "Тонке мистецтво пофігізму". Всі ми в дитинстві думаємо, що “дорослі люди” — всесильні та безстрашні. Насправді ми так думаємо і в дорослому віці про тих, хто успішніший ніж ми. Чомусь вважається, що в умовного СЕО не повинно бути страху, тривоги або сумнівів. Ця книга є освіжаючим нагадуванням про те, що цілком нормально відчувати стрес — просто на різних етапах життя він проявляється по-різному. Стрес є у бідного студента, у тебе — і в Уоррена Баффета, просто з різних причин, і це нормально. Головний висновок полягає в тому, що ви самі обираєте, про що варто турбуватися — і не витрачати нерви на дрібниці. Крістін Ньюман — "Що я робила, поки ви народжували дітей". Нехай дещо агресивна назва вас не відлякує — це чудова книга про сміливу жінку, яка жила саме так, як того хотіла, без пафосу та зайвого драматизму. Вона мотивує досліджувати світ, бути відкритим до нових можливостей і не боятися вибирати власний шлях у житті. Фредрік Бакман — "Брітт-Марі була тут". Особистісний ріст не обмежується лише бізнес-літературою. Це, певно, наймиліша і найдобріша книга зі всіх, що я читала. Ця зворушлива історія про самопізнання та другий шанс ідеально підходить для моментів, коли опускаються руки та здається, що все виходить з-під контролю.

Надія Потоцька

Надія Потоцька , консультантка зі стратегічних комунікацій, амбасадорка ефективного читання

Іван Багряний — "Тигролови". Одна з моїх улюблених книг, яку вважаю шедевром української літератури. Ця книга є в шкільній програмі, але якщо пропустили — дуже раджу. Це історія, де українці нарешті перемагають радянське зло. Де можна протистояти системі та зберегти гідність. І де злочинці будуть покарані. Вона дуже потрібна нам у ці темні та важкі часи. А ще вона затягує і зможе зачитати навіть того, хто ніколи раніше не читав. Я її раджу і собі 18-річній, і кожному українцю. Гарпер Лі — "Вбити пересмішника". Книга, яку прочитала у 25 і страшенно сумую, що вона не трапилась у 18. Ця книга взаємини, виховання, цінності, расові та класові нерівності, вміння протистояти соціуму і не конструктивній поведінці, боротьбу і дитинство. Дія твору розгортається в невеличкому американському містечку у середині 30-х років, але проблеми, порушені в ньому, актуальні у світі і сьогодні. Неймовірно тепла історія, яка допоможе вибудовувати власні цінності та гідність. Володимир В'ятрович — "Книга Наша столітня. Короткі нариси про довгу війну". Найстрашніші в історії людства війни ведуться не за території, а за ідеї. І ось про те, які ідеї захищаємо від Росії ми сьогодні, і написано у праці В’ятровича. Книга доступно і цікаво пояснює основні історичні події століття, які впливають на наше сьогодні. У ній 45 розділів про питання культури, ідентичності, важливості української мови. Я не з усім згодна, але це точно потрібна для читання і загального проукраїнського розвитку книга. Далі, якщо зайде, пірнайте у праці Ярослава Грицака, Тімоті Снайдера і Сергія Плохія. Вони складніші та потребуватимуть більше часу, але теж є мастхевом українців.

Олена Ведмідь. Фото Даші Тендітної

Олена Ведмідь , CEO комунікаційної агенції Postmen

Я б порадила собі 18-річній читати більше української літератури, щоб швидше зрозуміти в першу чергу саму себе: своє коріння та історію.

Іван Багряний — "Тигролови". Мабуть, це найкраща книжка, яку я читала колись у своєму житті. Я б хотіла прочитати її у 18 років, але прочитала набагато пізніше. Тут ідеально все. Сюжет, герої, а особливо — мова! Така соковита мова, що я просто пила її, як спраглий п'є холодну воду у спеку. Я не могла відірватись, але і не хотіла поспішати, бо не хотіла, щоб історія швидко закінчилась. Я закохалась в головних героїв, я бачила їх, наче друзів. Думала про них, хвилювалась за них. Кожну вільну хвилину присвячувала їм. Плакала разом з ними та за них. І за весь український народ та нашу історію. Улас Самчук — "Марія". Дана книга написана в 1933 році. Це був перший роман, який розповів світові про Голодомор. Але вона також про любов і про те, як люди жили на цих розкішних землях, повних чорнозему, 100 років тому і як могли б жити, якби не прийшли росіяни. Читаючи книжку, в голові не вкладалось, як ми у таких умовах вижили? Як ми стали українцями, які повалили систему в 1991-му, вийшли на Майдан у 2004 та 2013. Як ми воюємо з росіянами зараз? Проте якою б складною не була тема, ця книга дає надію: як би не намагались росіяни, вони не знищили нас тоді, не знищать і зараз. В. Домонтович — "Без ґрунту". Найбільше відкриття за останній час. Я отримала задоволення від першої до останньої сторінки. Здивована, що вперше почула про Домонтовича у свої 42 роки. Бо його постать та його біографія варті того, щоб зняти про нього фільм. Його книжки має обов’язково читати той, хто вважає себе інтелектуалом. Його мова — яскрава, глибока та образна. Його сенси — сучасні. Від його текстів неможливо відірватись. До речі, як на мене, в цій книжці — найкрасивіший “підкат” до дівчини у всій світовій літературі. Я б мріяла прочитати це у 18 років.

Юрій Качкарда

Юрій Качкарда , власник маркетинг-агенції Skykillers"