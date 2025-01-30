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Три книги, які варто прочитати у 18 років, щоб стати успішним: вибір відомих бізнесменів

книги
Українські бізнесмени рекомендують книжки молоді

Навіть в часи електронного мультимедійного контенту книга залишається унікальним інструментом для отримання нових знань, розширення світогляду та саморозвитку. Зараз в Україні діє урядова програма "єКнига", яка дозволяє 18-річним громадянам отримати 908 грн на придбання україномовних книг. З програмою можна ознайомитись за посиланням, а от як обрати гідні книги?

Ми звернулися до успішних українців зі сфер реальної економіки, економістів й представників бізнес-спільнот, та відомих представників креативного бізнесу і запитали: “Які три книги ви порадили б собі 18-річним і чому?”. Сьогодні презентуємо вам вибір представників реальної економіки.

Фото 2 — Три книги, які варто прочитати у 18 років, щоб стати успішним: вибір відомих бізнесменів
Андрій Безгубенко

Андрій Безгубенко, засновник CRM.UA, український архітектор CRM-систем. Продав патент Біллу Гейтсу за $16 млн 

  • Гай Кавасакі — "Стартап". Ця книга допомагає сконцентруватися на найважливіших діях для виходу на ринок, розвиває розуміння послідовності кроків, що ведуть до успіху. Автор показує, чого варто уникати на шляху до цілей і як досягти популярності, щоб стати затребуваним і успішним. Це практичний посібник, перевірений моїм власним досвідом.
  • Девід Майстер — "Управління фірмою, яка надає професійні послуги". Книга про те, як ефективно управляти компанією, що надає професійні послуги (консалтинг, аудит, юриспруденція тощо). У книзі розкрито ключові відмінності таких фірм від бізнесів, що займаються виробництвом чи торгівлею. Майстер пояснює, як побудувати внутрішні процеси, розподілити обов’язки, поставити задачі й організувати взаємини в команді. Його поради допомагають мені вже понад 15 років.
  • Роберт Каплан, Девід Нортон — "Збалансована система показників". Ця книга про взаємозв’язок між чотирма ключовими аспектами бізнесу: персоналом, клієнтами, фінансами й процесами. Автори детально пояснюють, як рівномірний розвиток цих напрямків сприяє масштабуванню компанії. Вона навчає, як гроші можна використовувати для покращення роботи команди, залучення нових клієнтів і загального зростання. Це про системність, яка лежить в основі успішного бізнесу.
Фото 3 — Три книги, які варто прочитати у 18 років, щоб стати успішним: вибір відомих бізнесменів
 Андрій Гайдут

Андрій Гайдут, співзасновник Laba Group, однієї з провідних українських компаній у сфері онлайн-навчання

  • Клаудія Гаммонд — "Мистецтво відпочинку. Як перевести подих у сучасному світі". Ця книга про те, як відпочивати та не почуватись винним. Авторка пропонує 10 способів відновлення, серед яких є навіть серіали чи гаряча ванна. Ну кайф же! Чому 18-річному? Бо в молодості здається, що треба працювати 24/7. А тут тобі поясняють, що без відпочинку нікуди — вигоратимеш і сам себе зненавидиш.
  • Джеймс Клір — "Атомні звички". Легкий і перевірений спосіб набути корисних звичок і позбутися шкідливих". Якщо ти ще той майстер прокрастинації (а ти, скоріш за все, таким і є), ця книжка тобі допоможе. Тут все просто: змінюєш шкідливі звички на корисні — і стаєш ближчим до своїх цілей. Чому 18-річному? Бо краще одразу зрозуміти, що великі досягнення — це не раптовий прорив, а результат маленьких, правильних дій кожен день.
  • Девід Аллен — "Getting Things Done (GTD). Мистецтво продуктивності без стресу". Знаєш той стан, коли у голові хаос із завдань, дедлайнів і планів? Ця книжка — як порохотяг для мозку. Аллен пропонує систему, яка допоможе все це розкласти по поличках і нарешті видихнути. Чому 18-річному? Щоб не перетворювати своє життя на постійний хаос із завдань, а навчитися тримати все під контролем ще на старті.
Фото 4 — Три книги, які варто прочитати у 18 років, щоб стати успішним: вибір відомих бізнесменів
Ваче Давтян

Ваче Давтян, підприємець і бізнес-тренер

  • Келлі Макґоніґал — "Сила волі". Книга написана нейрофізіологом, яка дуже цікаво і влучно описує секрети мозку. Чому ми лінуємося, прокрастинуємо і не робимо те, що важливо. І як розвивати силу волі, щоб досягати своїх мрій.
  • Ґреґ Маккеон — "Без зусиль". Це продовження бестселера "Есенціалізм". Про те, як відштовхувати від себе 80% неважливого, що несе в себе тільки 20% результату і зосередитися на 20% справах, що дає 80% результату. Це про ефективність з насолодою.
  • Джим Лоулесс — "Іди туди, де страшно". І матимеш те, про що мрієш. Назва книги вже говорить сама про себе. Книга про приборкання страху й невпевненості. І про 10 правил, які дозволяють дійти до практично будь-якої цілі.
Фото 5 — Три книги, які варто прочитати у 18 років, щоб стати успішним: вибір відомих бізнесменів
Віктор Іванчик, Фото Артема Галкіна

Віктор Іванчик, засновник та СЕО агропромхолдингу "Астарта-Київ"

Розуміння історії — це основа для прийняття правильних рішень у сучасному світі. І якби я міг повернутись у свої 18, я точно порадив би собі більше читати, особливо про історію та видатних людей.

  • Сергій Плохій та Ярослав Грицак. Книги цих авторів дають неймовірно потужний і доступний погляд на історію України, вписану у глобальний контекст. А якщо дивитись ширше, рекомендую книги британського історика Пола Джонсона, зокрема "Історія євреїв", "Історія англійського народу", "Історія християнства".
  • Віктор Франкл — "Людина у пошуках справжнього сенсу" — рекомендував би у контексті "відкрити для себе сенси життя і своє призначення".
  • Також вкрай важливо вивчати життєвий шлях людей, які змінювали світ. Біографії таких постатей, як Черчилль, Наполеон чи навіть Життєпис Ісуса Христа,  та "Інтелектуали" у викладі того ж Джонсона, дають змогу зрозуміти, як мислять великі лідери і як осягнути таких видатних особистостей. У сучасному контексті я б порадив прочитати "Стів Джобс" Волтера Айзексона, "Джеф Безос і ера Amazon" Бреда Стоуна чи "Безономіка" Брайана Думейна.
Фото 6 — Три книги, які варто прочитати у 18 років, щоб стати успішним: вибір відомих бізнесменів
Дмитро Деркач

Дмитро Деркач, співвласник мережі кінотеатрів "Планета кіно"

  • Верн Гарніш — "Scaling Up: How a Few Companies Make It… and Why the Rest Don’t"  — фундаментальна бізнес-книга, яка зосереджується на тому, як компанії можуть досягти стабільного зростання, зберігаючи ефективність і контроль над процесами. Книга фокусується на чотирьох ключових сферах діяльності компаній:
    - Люди: Як будувати сильну команду, розподіляти ролі та мотивувати співробітників.
    - Стратегія: Як створювати довгострокову стратегію, яка забезпечить стійкий розвиток.
    - Виконання: Як оптимізувати процеси та покращувати операційну діяльність.
  • Джанель Барлоу та Клаус Мьоллер — "Скарга — це подарунок. Як зберегти лояльність клієнтів". Це книга, яка змінює уявлення про скарги клієнтів, пропонуючи їх розглядати не як проблему, а як можливість для покращення бізнесу, як маркетинговий інструмент. Автори пояснюють, як правильно реагувати на скарги, щоб зберігати лояльність клієнтів і перетворювати негативний досвід на інструмент для зростання прибутку компанії. Ця книга буде корисною для всіх, хто працює з клієнтами: від менеджерів із продажу до керівників компаній.
  • Філ Барден — "Код зламано, або Наука про те, що змушує купувати". Це книга, яка розкриває психологічні механізми та наукові підходи, що лежать в основі прийняття рішень споживачами. Автор, спираючись на дослідження в галузі поведінкової економіки та нейромаркетингу, пояснює, чому люди купують певні товари та як бренди можуть впливати на їхній вибір. Фактично це книга про розбудову бренду, репутації компанії.
Фото 7 — Три книги, які варто прочитати у 18 років, щоб стати успішним: вибір відомих бізнесменів
Дмитро Стрижов 

Дмитро Стрижов, засновник та член Advisory Board Холдингу "SHERIFF", учасник чемпіонатів світу Ironman

  • Шимон Перес — "Дрібних мрій не буває". Ця книга надихає своїм поєднанням мудрості, життєвого досвіду та великої віри у силу Мрій. Вона корисна для молоді тим, що мотивує мислити масштабно, навчає наполегливості, дає приклад служіння суспільству — книга показує, як поєднувати особисті прагнення з користю для інших людей. Це ідеальний дороговказ для молоді, яка прагне знайти натхнення, не боятися мріяти й працювати задля великих цілей.
  • Грег Маккеон — "Есенціалізм". Книга корисна для молоді, оскільки вона вчить зосереджуватися на дійсно важливому та не розпорошувати сили на непотрібне. Вона допомагає побудувати свідомий підхід до життя, особливо у світі постійного інформаційного шуму і дезінформації. Ця книга допоможе молодим людям краще розуміти свої пріоритети й ухвалювати рішення, які приведуть до довготривалого успіху.
  • Стівен Кові — "7 навичок високоефективних людей". Книга дає молоді практичні інструменти для побудови особистої ефективності та здорових стосунків з оточенням. Особливо цінними для 18-річної аудиторії є такі принципи: беріть відповідальність за своє життя (“Будьте проактивними”); починайте з кінцевої мети в думках; ставте пріоритети. Ця книга — дорожня карта для розвитку лідерських якостей, формування характеру та досягнення гармонії у житті, що є дуже корисним для молоді на порозі дорослого життя.
Фото 8 — Три книги, які варто прочитати у 18 років, щоб стати успішним: вибір відомих бізнесменів
Катерина Загорій

Катерина Загорій, директорка ради директорів фармацевтичної компанії "Дарниця"

  • Ганья Янаґігара — "Маленьке життя". Це книга про людську силу, вразливість і важливість підтримки близьких людей. У 18 років дуже важливо зрозуміти, що емпатія та доброта до себе й інших — це не слабкість, а велика сила.
  • Дарон Аджемоглу та Джеймс Робінсон — "Чому нації занепадають". Ця книга пояснює, як інституції формують наше майбутнє, і вчить критично мислити щодо систем, у яких ми живемо. У 18 років це допомагає зрозуміти свій потенціал у побудові кращого світу.
  • Сунь Цзи — "Мистецтво війни". Це не просто про стратегії війни, а про стратегії життя, прийняття рішень і важливість розуміння своїх сильних та слабких сторін. У юному віці це може дати багато натхнення для впевнених і зважених кроків у майбутньому.
Фото 9 — Три книги, які варто прочитати у 18 років, щоб стати успішним: вибір відомих бізнесменів
Олексій Орап

Олексій Орап, Засновник та Chief of Growth в YouScan, AI системи для аналізу згадок брендів в соцмережах. Ангел-інвестор, стартап-ментор, та член правління Techosystem

  • Джон Р. Р. Толкін — "Володар перстнів". Класика європейської та світової літератури, з якою варто познайомитись всім. Книга, яка захоплює своїм сюжетом і вчить відрізняти добро і зло, показує що таке справжня відданість і стійкість духу, і може стати одною з найулюбленіших книг у вашому житті, яку ви захочете перечитати не один раз.
  • Девід Гоггінс — "Не можеш нашкодити мені". Захоплююча і відверта автобіографічна розповідь про важке дитинство, пошуки свого покликання, і про те, що сила волі може творити дива. Після прочитання книги ви зрозумієте, що навіть з найгіршої стартової позиції ви можете досягнути всього у своєму житті, якщо поставите перед собою мету і будете до неї слідувати, користуючись  практичними порадами та прикладом автора.
  • Девід Епстайн — "Range". Ця книга буде супер корисною всім, хто думає про вибір шляху у житті, майбутню спеціалізацію і професію. Вона ламає стереотипи про те, що бути досвідченим спеціалістом в одній галузі — гарна ідея, і на реальних прикладах показує, що набувати досвіду в абсолютно різних, і навіть непов’язаних між собою сферах може стати найбільш успішною стратегією в житті в сучасному світі.
Фото 10 — Три книги, які варто прочитати у 18 років, щоб стати успішним: вибір відомих бізнесменів
Юрій Верховод 

Юрій Верховод, засновник "SVOI Arena"        

  • Кен Вілбер — "Коротка історія всього". Книга про те, як влаштований світ, як працює еволюція,  де ми були і куди рухаємось.
  • Міхай Чіксентмігаї — "Потік. Психологія оптимального переживання". Дана книга — про себе. Як віднайти, розкрити себе і свій потенціал у світі, як знайти щастя у діяльності.
  • Гевін Кеннеді — "Домовитись можна про все". Ця книга — дуже практичний посібник по комунікації між людьми, по розумінню своїх потреб і потреб всіх, з ким ми взаємодіємо по життю.