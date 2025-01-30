Три книги, которые нужно прочитать в 18 лет, чтобы стать успешным: выбор известных бизнесменов

Даже во времена электронного мультимедийного контента книга остается уникальным инструментом получения новых знаний, расширения мировоззрения и саморазвития. Сейчас в Украине действует правительственная программа "єКнига", которая позволяет 18-летним гражданам получить 908 грн на приобретение украиноязычных книг. С программой можно ознакомиться по ссылке, но как выбрать достойные книги?

Мы обратились к успешным украинцам из сфер реальной экономики, экономистам и представителям бизнес-сообществ, и известным представителям креативного бизнеса и спросили: "Какие три книги вы посоветовали бы себе 18-летним и почему?". Сегодня представим вам выбор представителей реальной экономики.

Андрей Безгубенко

Андрей Безгубенко, основатель CRM.UA, украинский архитектор CRM-систем. Продал патент Биллу Гейтсу за $16 млн

Гай Кавасаки — "Стартап". Эта книга помогает сконцентрироваться на важнейших действиях по выходу на рынок, развивает понимание последовательности шагов, ведущих к успеху. Автор показывает, чего следует избегать на пути к целям и как добиться популярности, чтобы стать востребованным и успешным. Это практическое руководство, проверенное моим собственным опытом.

Эта книга помогает сконцентрироваться на важнейших действиях по выходу на рынок, развивает понимание последовательности шагов, ведущих к успеху. Автор показывает, чего следует избегать на пути к целям и как добиться популярности, чтобы стать востребованным и успешным. Это практическое руководство, проверенное моим собственным опытом. Дэвид Мастер — "Управление фирмой, предоставляющей профессиональные услуги". Книга о том, как эффективно управлять компанией, предоставляющей профессиональные услуги (консалтинг, аудит, юриспруденция и т.п.). В книге раскрыты ключевые отличия таких фирм от бизнесов, занимающихся производством или торговлей. Мастер объясняет, как выстроить внутренние процессы, распределить обязанности, поставить задачки и организовать дела в команде. Его советы помогают мне уже более 15 лет.

Книга о том, как эффективно управлять компанией, предоставляющей профессиональные услуги (консалтинг, аудит, юриспруденция и т.п.). В книге раскрыты ключевые отличия таких фирм от бизнесов, занимающихся производством или торговлей. Мастер объясняет, как выстроить внутренние процессы, распределить обязанности, поставить задачки и организовать дела в команде. Его советы помогают мне уже более 15 лет. Роберт Каплан, Дэвид Нортон — "Сбалансированная система показателей". Эта книга о взаимосвязи между четырьмя ключевыми аспектами бизнеса: персоналом, клиентами, финансами и процессами. Авторы подробно объясняют, как равномерное развитие этих направлений способствует масштабированию компании. Она учит, как деньги можно использовать для улучшения работы команды, привлечения новых клиентов и общего роста. Это о системности, которая лежит в основе успешного бизнеса.

Андрей Гайдут

Андрей Гайдут, соучредитель Laba Group, одной из лидирующих в Украине компаний в сфере онлайн-обучения

Клаудия Гаммонд — "Искусство отдыха. Как перевести дыхание в современном мире". Эта книга о том, как отдыхать и не чувствовать себя виноватым. Автор предлагает 10 способов восстановления, среди которых есть даже сериалы или горячая ванна. Ну, кайф же! Почему 18-летнему? Потому что в молодости кажется, что нужно работать 24/7. А тут тебе объясняют, что без отдыха некуда — будешь выгорать и сам себя возненавидишь.

Эта книга о том, как отдыхать и не чувствовать себя виноватым. Автор предлагает 10 способов восстановления, среди которых есть даже сериалы или горячая ванна. Ну, кайф же! Почему 18-летнему? Потому что в молодости кажется, что нужно работать 24/7. А тут тебе объясняют, что без отдыха некуда — будешь выгорать и сам себя возненавидишь. Джеймс Клир — "Атомные привычки". Легкий и проверенный способ приобрести полезные привычки и избавиться от вредных". Если ты еще тот мастер прокрастинации (а ты, скорее всего, им и являешься), эта книга тебе поможет. Здесь все просто: меняешь вредные привычки на полезные — и становишься ближе к своим целям.

Если ты еще тот мастер прокрастинации (а ты, скорее всего, им и являешься), эта книга тебе поможет. Здесь все просто: меняешь вредные привычки на полезные — и становишься ближе к своим целям. Дэвид Аллен — "Getting Things Done (GTD). Искусство производительности без стресса". Знаешь это состояние, когда в голове хаос из задач, дедлайнов и планов? Эта книга как пылесос для мозга. Аллен предлагает систему, которая поможет все это разложить по полочкам и наконец выдохнуть. Почему 18-летнему? Чтобы не превращать свою жизнь в постоянный хаос из задач, а научиться держать все под контролем еще на старте.

Ваче Давтян

Ваче Давтян, предприниматель и бизнес-тренер

Келли МакГонигал — "Сила воли". Книга написана нейрофизиологом, которая очень интересно и точно описывает секреты мозга. Почему мы ленимся, прокрастинируем и не делаем то, что важно. И как развивать силу воли, чтобы добиваться своих мечтаний.

Книга написана нейрофизиологом, которая очень интересно и точно описывает секреты мозга. Почему мы ленимся, прокрастинируем и не делаем то, что важно. И как развивать силу воли, чтобы добиваться своих мечтаний. Грег Маккеон — "Без усилий". Это продолжение бестселлера "Эссенциализм". О том, как отталкивать от себя 80% неважного, несущего у себя только 20% результата и сосредоточиться на 20% делах, дающего 80% результата. Это об эффективности с удовольствием.

Это продолжение бестселлера "Эссенциализм". О том, как отталкивать от себя 80% неважного, несущего у себя только 20% результата и сосредоточиться на 20% делах, дающего 80% результата. Это об эффективности с удовольствием. Джим Лоулесс — "Иди туда, где страшно". И будешь иметь то, о чем мечтаешь. Название книги уже говорит само о себе. Книга об укрощении страха и неуверенности. И о 10 правилах, позволяющих дойти до практически любой цели.

Виктор Иванчик, Фото Артема Галкина

Виктор Иванчик, основатель и СЕО агропромхолдинга "Астарта-Киев"

Понимание истории – это основа для принятия правильных решений в современном мире. И если бы я мог вернуться в свои 18, я бы точно посоветовал себе больше читать, особенно об истории и выдающихся людях.

Сергей Плохий и Ярослав Грицак. Книги этих авторов дают невероятно мощный и доступный взгляд на историю Украины, вписанную в глобальный контекст. А если смотреть шире, рекомендую книги британского историка Пола Джонсона, в том числе " История евреев " , " История английского народа " , " История христианства " .

Книги этих авторов дают невероятно мощный и доступный взгляд на историю Украины, вписанную в глобальный контекст. А если смотреть шире, рекомендую книги британского историка Пола Джонсона, в том числе История евреев , История английского народа , История христианства . Виктор Франкл — "Человек в поисках подлинного смысла" — рекомендовал бы в контексте "открыть для себя смыслы жизни и свое предназначение".

— рекомендовал бы в контексте "открыть для себя смыслы жизни и свое предназначение". Также крайне важно изучать жизненный путь людей, менявших мир. Биографии таких фигур, как Черчилль, Наполеон или даже Жизнеописание Иисуса Христа, и "Интеллектуалы" в изложении того же Джонсона, позволяют понять, как мыслят великие лидеры и как постичь таких выдающихся личностей. В современном контексте я бы посоветовал прочитать "Стив Джобс" Уолтера Айзексона, "Джеф Безос и эра Amazon" Брэда Стоуна или "Безономика" Брайана Думейна.

Дмитрий Деркач

Дмитрий Деркач, совладелец сети кинотеатров "Планета кино"

Верн Гарниш — "Scaling Up: How a Few Companies Make It… and Why the Rest Don't" — фундаментальная бизнес-книга, которая сосредотачивается на том, как компании могут добиться стабильного роста, сохраняя эффективность и контроль над процессами. Книга фокусируется на четырех ключевых областях деятельности компаний:

– Люди: Как строить сильную команду, распределять роли и мотивировать сотрудников.

– Стратегия: Как создавать долгосрочную стратегию, которая обеспечит устойчивое развитие.

— исполнение: Как оптимизировать процессы и улучшать операционную деятельность.

— фундаментальная бизнес-книга, которая сосредотачивается на том, как компании могут добиться стабильного роста, сохраняя эффективность и контроль над процессами. Книга фокусируется на четырех ключевых областях деятельности компаний: Джанель Барлоу и Клаус Меллер — "Жалоба — это подарок". Как сохранить лояльность клиентов". Это книга, которая изменяет представление о жалобах клиентов, предлагая их рассматривать не как проблему, а как возможность улучшения бизнеса, как маркетинговый инструмент. Авторы объясняют, как правильно реагировать на жалобы, чтобы сохранять лояльность клиентов и превращать отрицательный опыт в инструмент для роста прибыли компании. Эта книга будет полезна всем, кто работает с клиентами: от менеджеров по продажам до руководителей компаний.

Это книга, которая изменяет представление о жалобах клиентов, предлагая их рассматривать не как проблему, а как возможность улучшения бизнеса, как маркетинговый инструмент. Авторы объясняют, как правильно реагировать на жалобы, чтобы сохранять лояльность клиентов и превращать отрицательный опыт в инструмент для роста прибыли компании. Эта книга будет полезна всем, кто работает с клиентами: от менеджеров по продажам до руководителей компаний. Фил Барден — "Код сломан, или Наука о том, что заставляет покупать". Это книга, раскрывающая психологические механизмы и научные подходы, лежащие в основе принятия решений потребителями. Автор, опираясь на исследования по поведенческой экономике и нейромаркетингу, объясняет, почему люди покупают определенные товары, и как бренды могут влиять на их выбор. Фактически это книга о развитии бренда, репутации компании.

Дмитрий Стрижов

Дмитрий Стрижов, основатель и член Advisory Board Холдинга "SHERIFF", участник чемпионатов мира Ironman

Шимон Перес — "Мелких мечтаний не бывает". Эта книга вдохновляет своим сочетанием мудрости, жизненного опыта и великой веры в силу грез. Она полезна молодежи тем, что мотивирует мыслить масштабно, учит настойчивости, дает пример служения обществу — книга показывает, как сочетать личные стремления с пользой для других людей. Это идеальный указатель для молодежи, стремящейся вдохновить, не бояться мечтать и работать ради больших целей.

Эта книга вдохновляет своим сочетанием мудрости, жизненного опыта и великой веры в силу грез. Она полезна молодежи тем, что мотивирует мыслить масштабно, учит настойчивости, дает пример служения обществу — книга показывает, как сочетать личные стремления с пользой для других людей. Это идеальный указатель для молодежи, стремящейся вдохновить, не бояться мечтать и работать ради больших целей. Грег Маккеон — "Эссенциализм". Эта книга полезна молодежи, поскольку она учит сосредотачиваться на действительно важном и не распылять силы на ненужное. Она помогает выстроить сознательный подход к жизни, в особенности в мире неизменного информационного шума и дезинформации. Эта книга поможет молодым людям лучше понимать свои приоритеты и принимать решения, которые приведут к долгосрочному успеху.

Эта книга полезна молодежи, поскольку она учит сосредотачиваться на действительно важном и не распылять силы на ненужное. Она помогает выстроить сознательный подход к жизни, в особенности в мире неизменного информационного шума и дезинформации. Эта книга поможет молодым людям лучше понимать свои приоритеты и принимать решения, которые приведут к долгосрочному успеху. Стивен Кови — "7 навыков высокоэффективных людей". Книга дает молодежи практические инструменты для построения личной эффективности и здоровых отношений с окружающими людьми. Особенно ценны для 18-летней аудитории следующие принципы: берите ответственность за свою жизнь ("Будьте проактивными"); начинайте с конечной цели в мыслях; ставьте приоритеты. Эта книга — дорожная карта для развития лидерских качеств, формирования характера и достижения гармонии в жизни, что очень полезно для молодежи на пороге взрослой жизни.

Екатерина Загорий

Екатерина Загорий, директор совета директоров фармацевтической компании "Дарница"

Ганья Янагигара — "Маленькая жизнь". Это книга о человеческой силе, уязвимости и важности поддержки близких людей. В 18 лет очень важно понять, что эмпатия и доброта к себе и другим – это не слабость, а большая сила.

Это книга о человеческой силе, уязвимости и важности поддержки близких людей. В 18 лет очень важно понять, что эмпатия и доброта к себе и другим – это не слабость, а большая сила. Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон — "Почему нации приходят в упадок". Эта книга объясняет, как институции формируют наше будущее, и учит критически мыслить по поводу систем, в которых мы живем. В 18 лет это помогает понять свой потенциал в построении лучшего мира.

Эта книга объясняет, как институции формируют наше будущее, и учит критически мыслить по поводу систем, в которых мы живем. В 18 лет это помогает понять свой потенциал в построении лучшего мира. Сунь Цзы — "Искусство войны". Это не просто о стратегиях войны, а о стратегиях жизни, принятии решений и важности понимания своих сильных и слабых сторон. В юном возрасте это может дать многое вдохновение для уверенных и взвешенных шагов в будущем.

Алексей Орап

Алексей Орап, Основатель и Chief of Growth в YouScan, AI системы для анализа упоминаний брендов в соцсетях. Ангел-инвестор, стартап-ментор и член правления Techosystem

Джон Р.Толкин - " Властелин колец " . Классика европейской и мировой литературы, с которой следует познакомиться всем. Книга, которая увлекает своим сюжетом и учит отличать добро и зло, показывает, что такое настоящая преданность и стойкость духа, и может стать одной из самых любимых книг в вашей жизни, которую вы захотите перечитать не раз.

Классика европейской и мировой литературы, с которой следует познакомиться всем. Книга, которая увлекает своим сюжетом и учит отличать добро и зло, показывает, что такое настоящая преданность и стойкость духа, и может стать одной из самых любимых книг в вашей жизни, которую вы захотите перечитать не раз. Дэвид Гоггинс — "Не сможешь навредить мне". Увлекательный и откровенный автобиографический рассказ о тяжелом детстве, поисках своего призвания, и о том, что сила воли может творить чудеса. После прочтения книги вы поймете, что даже с самой плохой стартовой позиции вы можете достичь всего в своей жизни, если поставите перед собой цель и будете к ней следовать, пользуясь практическими советами и примером автора.

Увлекательный и откровенный автобиографический рассказ о тяжелом детстве, поисках своего призвания, и о том, что сила воли может творить чудеса. После прочтения книги вы поймете, что даже с самой плохой стартовой позиции вы можете достичь всего в своей жизни, если поставите перед собой цель и будете к ней следовать, пользуясь практическими советами и примером автора. Дэвид Эпстайн — "Range". Эта книга будет супер полезна всем, кто думает о выборе пути в жизни, будущей специализации и профессии. Она ломает стереотипы о том, что быть опытным специалистом в одной области — хорошая идея, и на реальных примерах показывает, что приобретать опыт в совершенно разных, и даже несвязанных сферах может стать наиболее успешной стратегией в жизни в современном мире.

Юрий Верховод

Юрий Верховод, основатель "SVOI Arena"