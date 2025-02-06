Три книги, которые следует прочитать в 18 лет, чтобы стать успешным: выбор креативного класса

Лучшей инвестицией в собственное будущее в настоящем мире является образование и навыки его получать непрерывно всю активную жизнь. Классическим инструментом для этого являются книги, позволяющие заниматься самостоятельно и в самых разных условиях. Сейчас в Украине действует государственная программа "єКнига", которая позволяет 18-летним гражданам получить 908 грн на приобретение украиноязычных книг. С программой можно ознакомиться по ссылке, но нужно сделать правильный выбор и использовать деньги наиболее эффективным образом.

Delo.ua обратилось к успешным украинцам из сфер реальной экономики, экономистам и представителям бизнес-сообществ, креативного бизнеса и известным спортсменам и спросили: “Какие три книги вы посоветовали бы себе 18-летним и почему?”. Ранее мы уже представили ответы известных бизнесменов и лидеров бизнес-сообществ на этот вопрос. Сегодня предлагаем выбор представителей креативного бизнеса и коммуникационщиков.

Виктор Гальчинский

Виктор Гальчинский , директор департамента коммуникаций Кредобанка

Уильям Сомерсет Моем – любые рассказы. Советую, чтобы постичь человеческую натуру. Харви Маккей — "Как плавать среди акул и не быть съеденным заживо". Советую обратить внимание на деловые советы по управлению компанией и людьми, ведению переговоров, мотивации, продажам, организации спроса. Павел Загребельный — роман "Чудо". Вечная тема художника, красоты и исторической памяти будет всегда возвращать к Софии Киевской.

Надя Молчан

Надя Мовчан, основательница агентства по коммуникациям и развитию технологических компаний Movchan Agency

Марк Мэнсон — "Тонкое искусство пофигизма". Все мы в детстве думаем, что "взрослые люди" всесильны и бесстрашны. На самом деле мы так думаем и во взрослом возрасте о тех, кто успешнее, чем мы. Почему-то считается, что у условного СЕО не должно быть страха, тревоги или сомнений. Эта книга представляет собой освежающее напоминание, что вполне нормально испытывать стресс — просто на разных этапах жизни он проявляется по-разному. Стресс есть у бедного студента, у тебя – и у Уоррена Баффета, просто по разным причинам, и это нормально. Главный вывод состоит в том, что вы сами выбираете, о чем стоит беспокоиться – и не тратить нервы по пустякам. Кристин Ньюман — "Что я делала, пока вы рожали детей". Пусть кое-что агрессивное название вас не отпугивает — это замечательная книга о смелой женщине, которая жила именно так, как хотела, без пафоса и лишнего драматизма. Она мотивирует исследовать мир, быть открытым новым возможностям и не бояться выбирать собственный путь в жизни. Фредрик Бакман — "Бритт-Мари была здесь". Личностный рост не ограничивается только бизнес-литературой. Это, наверное, самая милая и самая хорошая книга из всех, что я читала. Эта трогательная история о самопознании и втором шансе идеально подходит для моментов, когда опускаются руки и кажется, что все выходит из-под контроля.

Надежда Потоцкая

Надежда Потоцкая , консультант по стратегическим коммуникациям, амбасадор эффективного чтения

Иван Багряный — "Тигроловы". Одна из моих любимых книг, считаю шедевром украинской литературы. Эта книга есть в школьной программе, но если пропустили, очень советую. Это история, где украинцы наконец-то побеждают советское зло. Где можно противостоять системе и сохранить достоинство? И где преступники будут наказаны. Она очень нужна нам в эти темные и трудные времена. А еще она затягивает и сможет зачитать даже того, кто раньше никогда не читал. Я ее советую и себе 18-летнему, и каждому украинцу. Харпер Ли — "Убить пересмешника". Книга, которую прочла в 25 и ужасно жалею, что она не попалась мне в 18. Эта книга о взаимоотношениях, воспитании, ценностях, расовых и классовых неравенствах, умении противостоять социуму и неконструктивному поведению, борьбе и детстве. Действие произведения разворачивается в небольшом американском городке в середине 30-х годов, но проблемы, затронутые в нем, актуальны в мире и сегодня. Невероятно теплая история, которая поможет строить собственные ценности и достоинство. Владимир Вятрович — "Наша столетняя. Короткие очерки о долгой войне". Самые страшные в истории человечества войны ведутся не за территории, а за идеи. И вот о том, какие идеи защищаем от России мы сегодня, и написано в труде Вятровича. Книга доступно и интересно объясняет основные исторические события века, влияющие на нашу современность. В ней 45 разделов о вопросах культуры, идентичности, важности украинского языка. Я не со всем согласна, но это точно нужная для чтения и всеобщего проукраинского развития книга. Дальше, если зайдет, ныряйте в труды Ярослава Грицака, Тимоти Снайдера и Сергея Плохия. Они сложнее и потребуют больше времени, но тоже мастхэвом для украинцев.

Елена Медведь. Фото Даши Хрупкой

Елена Медведь , CEO коммуникационного агентства Postmen

Я бы посоветовала себе 18-летней читать больше украинской литературы, чтобы быстрее понять в первую очередь саму себя: свои корни и историю.

Иван Багряный — "Тигроловы". Пожалуй, это самая лучшая книга, которую я читала когда-то в своей жизни. Я бы хотела прочесть ее в 18 лет, но прочла гораздо позже. Здесь совершенно все. Сюжет, герои, а особенно – речь! Такая сочная речь, что я просто пила ее, как пьется холодная вода в жару. Я не могла оторваться, но и не хотела спешить, потому что не хотела, чтобы история быстро закончилась. Я влюбилась в главных героев, я видела их как друзей. Думала о них, волновалась о них. Каждую свободную минуту посвящала им. Плакала вместе с ними и о них. И за весь украинский народ и нашу историю. Улас Самчук — "Мария". Данная книга написана в 1933 году. Это был первый роман, рассказавший миру о Голодоморе. Но она тоже о любви и о том, как люди жили на этих роскошных землях, полных чернозема, 100 лет назад и как могли бы жить, если бы не пришли россияне. Читая книгу, в голове не укладывалось, как мы в таких условиях выжили? Как мы стали украинцами, свергшими систему в 1991-м, вышли на Майдан в 2004 и 2013. Как мы воюем с россиянами сейчас? Однако какой бы сложной ни была тема, эта книга дает надежду: как бы ни пытались россияне, они не уничтожили нас тогда, не уничтожат и сейчас. В. Домонтович — "Без грунта". Самое большое открытие за последнее время. Я получила удовольствие от первой до последней страницы. Удивлена, что впервые услышала о Домонтовиче в 42 года. Ибо его фигура и его биография достойны того, чтобы снять фильм. Его книги обязаны обязательно читать тот, кто считает себя интеллектуалом. Его язык — яркий, глубокий и образный. Его смыслы – современные. От его текстов невозможно оторваться. Кстати, по-моему, в этой книге — самый красивый подкат к девушке во всей мировой литературе. Я бы мечтала прочесть это в 18 лет.

Юрий Качкарда

Юрий Качкарда , владелец маркетинг-агентства Skykillers