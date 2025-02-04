Три книги, які варто прочитати у 18 років, щоб стати успішним: вибір лідерів бізнес-спільнот

Успішні українці впевнені, що вчасно прочитана книга може докорінно змінити життя в кращу сторону. Зараз в Україні діє урядова програма "єКнига", яка дозволяє 18-річним громадянам отримати 908 грн на придбання україномовних книг. З програмою можна ознайомитись за посиланням, але треба зробити правильний вибір і використати гроші найефективнішим чином.

В першій частині ми презентували відповіді відомих бізнесменів на питання "Які три книги ви порадили б собі 18-річним і чому?".Сьогодні Delo.ua публікує вибір економістів, представників бізнес-спільнот та асоціацій.

Андрій Длігач

Андрій Длігач, засновник групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board

Стівен Гокінг - "Теорія всього". Важливо краще розуміти принципи побудови Всесвіту, щоб творити та розвивати. Поза залежністю від планів у мене, 18-річного, від моїх талантів і прагнень ця книга дозволить зануритися у теорії над якими працюють найкращі вчені в усьому світі: від Великого вибуху й чорних дір до теорії струн. Це поштовх до самовизначення, до зацікавленості у STEM освіті.

Важливо краще розуміти принципи побудови Всесвіту, щоб творити та розвивати. Поза залежністю від планів у мене, 18-річного, від моїх талантів і прагнень ця книга дозволить зануритися у теорії над якими працюють найкращі вчені в усьому світі: від Великого вибуху й чорних дір до теорії струн. Це поштовх до самовизначення, до зацікавленості у STEM освіті. Даніель Канеман - "Мислення швидке й повільне". Розуміти як мислиш сам, як мислять інші люди, як ухвалюються рішення — це важливо не тільки для того, щоб "здобувати друзів і впливати на людей". Це важливо і для того, щоб зустріти соціальні трансформації, які вже відбуваються, і щоб бути на вістрі цих змін.

Рей Курцвейл - "Сингулярність ще ближче". Автор описує можливе майбутнє і прихід технологічної сингулярності. Майбутнє з огляду на генетику, нанотехнології, штучний інтелект, роботизацію, кібернетичне розширення людини — саме там будуть народжуватися нові цікаві бізнесові соціальні ідеї, які я, 18-річний омріюю і почну втілювати.

Василь Задворний

Василь Задворний, IT консультант, CDBO lilo, CEO NGO "Технології прогресу"

Бен Горовіц — "Безжальна правда про Нещадний бізнес". Ця книга дає дуже чітке та зрозуміле уявлення про те, як насправді функціонує великий бізнес — без прикрашень, але і без зайвих ускладнень.

Ця книга дає дуже чітке та зрозуміле уявлення про те, як насправді функціонує великий бізнес — без прикрашень, але і без зайвих ускладнень. Майкл Сендел — "Справедливість" . Прекрасна книга, яка розглядає справедливість не як постмодерністський конструкт, а через те, як людство думає на цю тему протягом останніх 4000 років.

. Прекрасна книга, яка розглядає справедливість не як постмодерністський конструкт, а через те, як людство думає на цю тему протягом останніх 4000 років. Дарон Аджемоґлу і Джеймс Робінсон — "Вузький коридор". Чудовий огляд структури людського суспільства, його розвитку і механізмів.

Геннадій Чижиков

Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України

Габріель Гарсія Маркес — "Сто років самотності". Це моя улюблена книга. Для мене любов – найголовніше у житті. Але любов буває різна, непроста і завжди змінює тебе, життя довкола. Заради кохання будують нові міста у джунглях, як Макондо. Силою почуттів руйнуються і виникають світи. Як би я прочитав "Сто років самотності" у 18 років, мені було б простіше приймати свої й чужі емоційні виклики.

Це моя улюблена книга. Для мене любов – найголовніше у житті. Але любов буває різна, непроста і завжди змінює тебе, життя довкола. Заради кохання будують нові міста у джунглях, як Макондо. Силою почуттів руйнуються і виникають світи. Як би я прочитав "Сто років самотності" у 18 років, мені було б простіше приймати свої й чужі емоційні виклики. Крістофер Макдуґал — "Народжені бігати. Рух до безмежних можливостей". Прочитайте цю книгу, якщо ви досі вірите, що біг шкідливий, а руху може бути забагато. Ця книга – моя "біблія" марафонця. Раджу її кожному, хто вагається – бігти чи ні. Я б точно почав бігати набагато раніше, а не у 50! Люди народжені бігати, народжені рухатись вперед, з таким знанням точно легше долати виклики юності.

Альберт Камю — "Сторонній". Надзвичайно люблю французьку літературу. Порадив би собі 18-річному читати цю книгу, щоб вчасно усвідомити, наскільки машинальне, усталене, беземоційне життя може виснажувати й убивати. Ще ця книга знімає страх змін. Життя постійно змінюється, тільки трансформації нам гарантовані постійно. І це точно краще, ніж ходити у замкненому колі. Рухайтесь тільки вперед!

Катерина Глазкова

Катерина Глазкова, Виконавча директорка, "Спілка українських підприємців — СУП"

Сергій Плохій — " Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності " . У мої 18 років мені не вистачало такої книги, яка б представила історію моєї країни цілісно, правдиво та доступно, без радянської пропаганди та штучно притягнутих фактів. Ця книга саме така. А ще вона допомагає краще зрозуміти події сьогоднішні через минуле.

У мої 18 років мені не вистачало такої книги, яка б представила історію моєї країни цілісно, правдиво та доступно, без радянської пропаганди та штучно притягнутих фактів. Ця книга саме така. А ще вона допомагає краще зрозуміти події сьогоднішні через минуле. Клейтон Крістенсен — "Як ви збудуєте своє життя?". Невелика книга, яка змушує замислитись над найважливішими питання у житті людини, тим більше молодої людини — як бути впевненим, що моя кар’єра буде успішною, що мої стосунки з рідними будуть щасливими, і як залишатися вірним собі протягом життя. Автор розглядає варіанти пошуку відповідей через різні теорії бізнесу і дає орієнтири, спираючись на реальні історії друзів, учнів, і свої власні. Я читала цю книгу кілька разів, в ній багато моїх поміток. І щоразу я знаходжу в ній щось нове, щось особливо важливе для мене саме в конкретний момент.

Адріан Сливоцький — "Давид перемагає. Дисципліна неспівмірної перемоги". Книга-вправа. Її не достатньо читати, з нею треба працювати. І краще одразу з колегами, адже автор радить "не читати цієї книжки на самоті". Вона про пошук проривних ідей, завдяки яким малі перемагають великих — команди, компанії, армії, компанії, держави. В мої 18 років більшості компаній-прикладів з цієї книги ще навіть не існувало, але в ній є й історичні приклади, які лише підкреслюють силу та життєздатність теорії асиметричного мислення.

Сергій Венгер

Сергій Венгер, засновник Wenger Consulting та президент Mindful Management Institute