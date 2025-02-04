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Три книги, які варто прочитати у 18 років, щоб стати успішним: вибір лідерів бізнес-спільнот
Успішні українці впевнені, що вчасно прочитана книга може докорінно змінити життя в кращу сторону. Зараз в Україні діє урядова програма "єКнига", яка дозволяє 18-річним громадянам отримати 908 грн на придбання україномовних книг. З програмою можна ознайомитись за посиланням, але треба зробити правильний вибір і використати гроші найефективнішим чином.
В першій частині ми презентували відповіді відомих бізнесменів на питання "Які три книги ви порадили б собі 18-річним і чому?".Сьогодні Delo.ua публікує вибір економістів, представників бізнес-спільнот та асоціацій.
Андрій Длігач, засновник групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board
- Стівен Гокінг - "Теорія всього". Важливо краще розуміти принципи побудови Всесвіту, щоб творити та розвивати. Поза залежністю від планів у мене, 18-річного, від моїх талантів і прагнень ця книга дозволить зануритися у теорії над якими працюють найкращі вчені в усьому світі: від Великого вибуху й чорних дір до теорії струн. Це поштовх до самовизначення, до зацікавленості у STEM освіті.
- Даніель Канеман - "Мислення швидке й повільне". Розуміти як мислиш сам, як мислять інші люди, як ухвалюються рішення — це важливо не тільки для того, щоб "здобувати друзів і впливати на людей". Це важливо і для того, щоб зустріти соціальні трансформації, які вже відбуваються, і щоб бути на вістрі цих змін.
- Рей Курцвейл - "Сингулярність ще ближче". Автор описує можливе майбутнє і прихід технологічної сингулярності. Майбутнє з огляду на генетику, нанотехнології, штучний інтелект, роботизацію, кібернетичне розширення людини — саме там будуть народжуватися нові цікаві бізнесові соціальні ідеї, які я, 18-річний омріюю і почну втілювати.
Василь Задворний, IT консультант, CDBO lilo, CEO NGO "Технології прогресу"
- Бен Горовіц — "Безжальна правда про Нещадний бізнес". Ця книга дає дуже чітке та зрозуміле уявлення про те, як насправді функціонує великий бізнес — без прикрашень, але і без зайвих ускладнень.
- Майкл Сендел — "Справедливість". Прекрасна книга, яка розглядає справедливість не як постмодерністський конструкт, а через те, як людство думає на цю тему протягом останніх 4000 років.
- Дарон Аджемоґлу і Джеймс Робінсон — "Вузький коридор". Чудовий огляд структури людського суспільства, його розвитку і механізмів.
Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України
- Габріель Гарсія Маркес — "Сто років самотності". Це моя улюблена книга. Для мене любов – найголовніше у житті. Але любов буває різна, непроста і завжди змінює тебе, життя довкола. Заради кохання будують нові міста у джунглях, як Макондо. Силою почуттів руйнуються і виникають світи. Як би я прочитав "Сто років самотності" у 18 років, мені було б простіше приймати свої й чужі емоційні виклики.
- Крістофер Макдуґал — "Народжені бігати. Рух до безмежних можливостей". Прочитайте цю книгу, якщо ви досі вірите, що біг шкідливий, а руху може бути забагато. Ця книга – моя "біблія" марафонця. Раджу її кожному, хто вагається – бігти чи ні. Я б точно почав бігати набагато раніше, а не у 50! Люди народжені бігати, народжені рухатись вперед, з таким знанням точно легше долати виклики юності.
- Альберт Камю — "Сторонній". Надзвичайно люблю французьку літературу. Порадив би собі 18-річному читати цю книгу, щоб вчасно усвідомити, наскільки машинальне, усталене, беземоційне життя може виснажувати й убивати. Ще ця книга знімає страх змін. Життя постійно змінюється, тільки трансформації нам гарантовані постійно. І це точно краще, ніж ходити у замкненому колі. Рухайтесь тільки вперед!
Катерина Глазкова, Виконавча директорка, "Спілка українських підприємців — СУП"
- Сергій Плохій — "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності". У мої 18 років мені не вистачало такої книги, яка б представила історію моєї країни цілісно, правдиво та доступно, без радянської пропаганди та штучно притягнутих фактів. Ця книга саме така. А ще вона допомагає краще зрозуміти події сьогоднішні через минуле.
- Клейтон Крістенсен — "Як ви збудуєте своє життя?". Невелика книга, яка змушує замислитись над найважливішими питання у житті людини, тим більше молодої людини — як бути впевненим, що моя кар’єра буде успішною, що мої стосунки з рідними будуть щасливими, і як залишатися вірним собі протягом життя. Автор розглядає варіанти пошуку відповідей через різні теорії бізнесу і дає орієнтири, спираючись на реальні історії друзів, учнів, і свої власні. Я читала цю книгу кілька разів, в ній багато моїх поміток. І щоразу я знаходжу в ній щось нове, щось особливо важливе для мене саме в конкретний момент.
- Адріан Сливоцький — "Давид перемагає. Дисципліна неспівмірної перемоги". Книга-вправа. Її не достатньо читати, з нею треба працювати. І краще одразу з колегами, адже автор радить "не читати цієї книжки на самоті". Вона про пошук проривних ідей, завдяки яким малі перемагають великих — команди, компанії, армії, компанії, держави. В мої 18 років більшості компаній-прикладів з цієї книги ще навіть не існувало, але в ній є й історичні приклади, які лише підкреслюють силу та життєздатність теорії асиметричного мислення.
Сергій Венгер, засновник Wenger Consulting та президент Mindful Management Institute
- Майкл Роуч. "Діамантовий Гранувальник". З цього твору можна дізнатись про певні закони Всесвіту та як насправді все навколо працює. Чому важливо бути гарною та доброю людиною. Як твої думки, наміри, слова та вчинки реально впливають на твоє життя, твій бізнес, твоє майбутнє. І як ти сам можеш змінювати свою долю.
- Сунь Цзи — "Мистецтво війни". Все наше життя з самого народження – це суцільна битва. За увагу батьків в дитинстві, за місце в основі в баскетбольної команди, за найкращу дівчинку в школі, за чемпіонський титул на змаганнях по боксу, за статус на районі, за найкращу освіту, за клієнтів, долю ринку, ефективність бізнесу і т. д. Мистецтво війни допомагає зрозуміти філософію та ключові принципи перемоги. Та не витрати все життя на метушню в окопах.
- Brad Feld, Jason Mendelson. "Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist". Як би я прочитав цю книжку у свої 18, то вже сам би писав такі книжки, створював інвестиційні та благодійні фонди по всьому світі. Автори допомагають дуже практичними порадами зрозуміти, як шукати інвесторів, залучати інвестиції, готуватись і проводити переговори, закривати угоди.