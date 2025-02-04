Три книги, которые следует прочитать в 18 лет, чтобы стать успешным: выбор лидеров бизнес-сообществ

Успешные украинцы уверены, что вовремя прочитанная книга может коренным образом изменить жизнь в лучшую сторону. Сейчас в Украине действует правительственная программа "єКнига", которая позволяет 18-летним гражданам получить 908 грн на приобретение украиноязычных книг. С программой можно ознакомиться по ссылке, но нужно сделать правильный выбор и использовать деньги наиболее эффективным образом.

В первой части мы представили ответы известных бизнесменов на вопросы "Какие три книги вы посоветовали бы себе 18-летним и почему?". Сегодня Delo.ua публикует выбор экономистов, представителей бизнес-сообществ и ассоциаций.

Андрей Длигач

Андрей Длигач, основатель группы компаний Advanter Group и международного бизнес-сообщества Board

Стивен Хокинг – "Теория всего". Важно лучше понимать принципы построения Вселенной, чтобы творить и развивать. Эта книга позволит окунуться в теории над которыми работают лучшие ученые по всему миру: от Большого взрыва и черных дыр до теории струн. Это толчок к самоопределению, к заинтересованности в образовании STEM.

Важно лучше понимать принципы построения Вселенной, чтобы творить и развивать. Эта книга позволит окунуться в теории над которыми работают лучшие ученые по всему миру: от Большого взрыва и черных дыр до теории струн. Это толчок к самоопределению, к заинтересованности в образовании STEM. Даниэль Канеман — "Мышление быстрое и медленное". Понимать как мыслишь сам, как мыслят другие люди, как принимаются решения – это важно не только для того, чтобы "обретать друзей и влиять на людей". Это важно и для того, чтобы встретить уже происходящие социальные трансформации и чтобы быть на острие этих изменений.

Понимать как мыслишь сам, как мыслят другие люди, как принимаются решения – это важно не только для того, чтобы "обретать друзей и влиять на людей". Это важно и для того, чтобы встретить уже происходящие социальные трансформации и чтобы быть на острие этих изменений. Рэй Курцвейл – "Сингулярность еще ближе". Автор описывает возможное будущее и приход технологической сингулярности. Будущее с учетом генетики, нанотехнологий, искусственного интеллекта, роботизации, кибернетического расширения человека — именно там будут рождаться новые интересные бизнесовые и социальные идеи, которые я, 18-летний мечтаю и начну воплощать.

Василий Задворный

Василий Задворный, IT консультант, CDBO lilo, CEO NGO "Технологии прогресса"

Бен Хоровиц — "Безжалостная правда о Беспощадном бизнесе". Эта книга дает очень четкое и понятное представление о том, как на самом деле функционирует крупный бизнес без украшений, но и без лишних осложнений.

Эта книга дает очень четкое и понятное представление о том, как на самом деле функционирует крупный бизнес без украшений, но и без лишних осложнений. Майкл Сэндел — "Справедливость" . Прекрасная книга, которая рассматривает справедливость не как постмодернистский конструкт, а потому, как человечество думает на эту тему в течение последних 4000 лет.

. Прекрасная книга, которая рассматривает справедливость не как постмодернистский конструкт, а потому, как человечество думает на эту тему в течение последних 4000 лет. Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон — "Узкий коридор". Прекрасный обзор структуры человеческого общества, его развития и механизмов.

Геннадий Чижиков

Геннадий Чижиков, президент Торгово-промышленной палаты Украины

Габриэль Гарсия Маркес — "Сто лет одиночества". Это моя любимая книга. Для меня любовь – самое главное в жизни. Но любовь бывает разная, непростая и всегда меняет тебя, жизнь вокруг. Ради любви строят новые города в джунглях, как Макондо. Силой чувств рушатся и возникают миры. Как бы я прочел "Сто лет одиночества" в 18 лет, мне было бы проще принимать свои и чужие эмоциональные вызовы.

Это моя любимая книга. Для меня любовь – самое главное в жизни. Но любовь бывает разная, непростая и всегда меняет тебя, жизнь вокруг. Ради любви строят новые города в джунглях, как Макондо. Силой чувств рушатся и возникают миры. Как бы я прочел "Сто лет одиночества" в 18 лет, мне было бы проще принимать свои и чужие эмоциональные вызовы. Кристофер Макдугал — "Рожденные бегать. Движение к безграничным возможностям". Прочтите эту книгу, если вы до сих пор верите, что бег вреден, а движения может быть многовато. Эта книга – моя "библия" марафонца. Советую ее каждому, кто колеблется – бежать или нет. Я бы точно начал бегать гораздо раньше, а не в 50! Люди рождены бегать, рождены двигаться вперед, с таким знанием точно легче преодолевать вызовы юности.

Прочтите эту книгу, если вы до сих пор верите, что бег вреден, а движения может быть многовато. Эта книга – моя "библия" марафонца. Советую ее каждому, кто колеблется – бежать или нет. Я бы точно начал бегать гораздо раньше, а не в 50! Люди рождены бегать, рождены двигаться вперед, с таким знанием точно легче преодолевать вызовы юности. Альберт Камю — "Посторонний". Необычайно люблю французскую литературу. Посоветовал бы себе 18-летнему читать эту книгу, чтобы вовремя осознать, насколько машинальная, устоявшаяся, безэмоциональная жизнь может истощать и убивать. Еще эта книга снимает страх перемен. Жизнь постоянно меняется, только трансформации нам гарантированы постоянно. И это точно лучше, чем ходить в замкнутом кругу. Двигайтесь только вперед!

Екатерина Глазкова

Екатерина Глазкова, Исполнительный директор, "Союз украинских предпринимателей — СУП"

Сергей Плохий - " Врата Европы. История Украины от скифских войн до независимости " . В мои 18 лет мне не хватало такой книги, которая представила бы историю моей страны целостно, правдиво и доступно, без советской пропаганды и искаженных фактов. Эта книга именно такая. А еще она помогает лучше понять сегодняшние события через прошлое.

В мои 18 лет мне не хватало такой книги, которая представила бы историю моей страны целостно, правдиво и доступно, без советской пропаганды и искаженных фактов. Эта книга именно такая. А еще она помогает лучше понять сегодняшние события через прошлое. Клейтон Кристенсен – "Как вы построите свою жизнь?". Небольшая книга, которая заставляет задуматься о самых важных вопросах в жизни человека, тем более молодого человека — как быть уверенным, что моя карьера будет успешной, что мои отношения с родными будут хорошими, и как оставаться верным себе в течение жизни. Автор рассматривает варианты поиска ответов через различные теории бизнеса и дает ориентиры, опираясь на реальные истории друзей, учеников и свои собственные. Я читала эту книгу несколько раз, в ней много моих заметок. И каждый раз я нахожу в ней что-нибудь новое, что-то особенно важное для меня именно в конкретный момент.

Небольшая книга, которая заставляет задуматься о самых важных вопросах в жизни человека, тем более молодого человека — как быть уверенным, что моя карьера будет успешной, что мои отношения с родными будут хорошими, и как оставаться верным себе в течение жизни. Автор рассматривает варианты поиска ответов через различные теории бизнеса и дает ориентиры, опираясь на реальные истории друзей, учеников и свои собственные. Я читала эту книгу несколько раз, в ней много моих заметок. И каждый раз я нахожу в ней что-нибудь новое, что-то особенно важное для меня именно в конкретный момент. Адриан Сливоцкий — "Давид побеждает. Дисциплина несоразмерной победы". Книга-упражнение. Ее недостаточно читать, с ней нужно работать. И лучше сразу с коллегами, ведь автор советует "не читать эту книгу в одиночестве". Она о поиске прорывных идей, благодаря которым малыши побеждают больших — команды, компании, армии, компании, государства. В мои 18 лет большинству примеров из этой книги еще даже не существовало, но в ней есть и исторические примеры, которые лишь подчеркивают силу и жизнеспособность теории асимметричного мышления.

Сергей Венгер

Сергей Венгер, основатель Wenger Consulting и президент Mindful Management Institute