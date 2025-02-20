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Программа "єКнига": в январе украинцы приобрели более 90 тысяч книг на почти 42 млн грн

книги
Украинцы активно пользуются государственной поддержкой "еКнига". Фото: freepik

Граждане Украины в рамках программы государственной поддержки "єКнига" имеют возможность приобрести произведения как украинских, так и зарубежных авторов. За январь 2025 года они приобрели более 90 тысяч книг на общую сумму почти 41,8 млн. грн. Наибольшим спросом у 18-летних людей пользовались книги зарубежных авторов – 82% книг от общего объема продаж.

Об этом сообщил Украинский институт книги.

Институт составил рейтинг топ-50 наиболее популярных произведений, в который вошли 30 266 книг , приобретенных по программе "єКнига". Фавориткой рейтинга стала американская писательница романов и молодежной литературы Коллин Гувер, чья книга стоит на первом месте, а в общей сложности в топ-50 попало 5 ее произведений.

Среди книг украинского авторства в рейтинг попало 9 изданий :

  • Так никто не любил: Антология украинской поэзии о любви;
  • Антология украинской поэзии ХХ века: от Тычины до Жадана;
  • 100 оттенков тьмы. Антология украинской мистики и ужасов;
  • Владимир Станчишин. Стены в моей голове. Жить с тревожностью и депрессией;
  • Андрей Семенков. Танцы с костями;
  • Илларион Павлюк. Я вижу, вас интересует тьма;
  • ЙБН БЛД РСН;
  • Людмила Долгоновская. Железный генерал. Уроки человечности;
  • Вахтанг Кипиани. «Родились мы в великое время...» ОУН и УПА.

Что такое программа "єКнига"?

"єКнига" — программа государственной поддержки, в рамках которой украинцы и украинки, которым исполнилось 18 лет, могут с наступлением совершеннолетия в течение года получить помощь от государства на покупку книг. Сумма этой помощи – 908,4 грн. Податься на программу можно со дня, когда человеку исполнилось 18 до дня, когда исполнится 19 лет, а средства можно использовать в течение трех месяцев исключительно на покупку бумажных, электронных и аудиокниг на украинском языке в книжных магазинах и издательствах, участвующих в программе.

Ранее сообщалось, какие три книги следует прочитать в 18 лет, чтобы стать успешным. Предлагаем вам выбор представителей креативного бизнеса и коммуникационщиков.

Автор:
Татьяна Ковальчук