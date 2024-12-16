В "Дії" заработала программа "єКнига": какой банк оформляет карты

В "Дії" заработала новая государственная программа "єКнига", которая позволяет украинцам, которым исполнилось 18 лет, получить финансовую поддержку на приобретение книг на украинском языке.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно условиям программы каждый участник может получить 908 гривен для приобретения бумажных, электронных или аудиокниг. Эта инициатива направлена на популяризацию чтения среди молодежи и поддержку украинской издательской отрасли, пострадавшей от последствий войны.

Как воспользоваться программой

Чтобы воспользоваться программой, пользователям необходимо войти в приложение "Дія", выбрать раздел "Сервисы" и активировать услугу "єКнига". Следующим шагом является открытие специального счета в одном из банков-партнеров.

После этого участник может подать заявку на получение выплат. Средства можно потратить в магазинах, участвующих в программе, в течение трех месяцев с момента их зачисления. В случае если деньги не будут использованы в течение трех месяцев, они возвращаются на счет Украинского института книги.

Какой банк оформляет карты

ПриватБанк присоединился к поддержке программы, предложив своим клиентам возможность открытия цифрового действия. Карты для участия в "єКнизі" через приложение24.

Также банк предоставляет 10% кэшбека за покупки книг в рамках этой программы. Чтобы воспользоваться предложением, клиентам нужно активировать соответствующую функцию в программе лояльности "Привет" после оформления карты.

Напомним, программа книжных сертификатов "єКнига" должна была начаться еще в июле. В профильном комитете Верховной Рады говорили о фактическом срыве исполнения закона.