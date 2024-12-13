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Некоторые издательства решили не участвовать в программе "Зимова єПідтримка": в чем причина
Большинство издательств и книжных сетей объявили об участии в программе государственной помощи "Зимова єПідтримка", в рамках которой полученные средства граждане могут потратить на книги. Однако есть исключения.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
Какие издательства отказались от участия в "Зимова єПідтримка"
Согласно информации агентства, издательства "Лаборатория" и "Вихола" заявили, что не участвуют в программе "Зимова єПідтримка".
В частности, в "Лаборатории" сообщили, что они приняли решение не участвовать в программе, и оплата картой "Национального кэшбэка" не будет работать на их сайте.
"Программа "єПідтримка" важна для книжного рынка, но сейчас важнейшая поддержка — это поддержка нашей армии. Карточкой "Национального кэшбэка" можно задонатить свою "зимнюю тысячу" большому количеству фондов и бригад. Мы стремимся, чтобы эти средства направлялись на сборы для наших защитников и защитниц, ведь только благодаря им мы можем издавать и читать книги", – говорится в сообщении издательства.
Какие издательства будут участвовать в "Зимова єПідтримка"
Ряд компаний на своих сайтах или в социальных сетях сообщили, что участвуют в программе "Зимова єПідтримка", и в их интернет-представительствах и в магазинах можно расплатиться картой "Национальный кэшбэк", или такая возможность будет вскоре, потому что некоторые из них еще находятся в процессе подключения этой программы.
Речь идет о следующих сетях и издательствах:
- книжная сеть "Книгарня "Є";
- книжная платформа Yakaboo;
- издательство "Наш формат";
- издательство "Фолио";
- издательство "КСД";
- издательство "Абабагаламага";
- издательство Vivat;
- издательство Bookchef;
- издательство "Книголов";
- издательство "Старого Лева";
- издательство "Ранок";
- книжная сеть "КнигоЛенд";
- книжная сеть "Буква";
- книжная сеть "Сенс";
- книжный магазин Readeat.
О программе "Зимова єПідтримка"
Программа "Зимова єПідтримка" инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским и призвана оказать социальную поддержку гражданам в сложный зимний период.
Одноразовая государственная помощь в размере 1000 гривен будет предоставляться всем украинцам, в частности, детям, которые находятся на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий).
Вырученные средства можно потратить на оплату коммунальных и медицинских услуг, образование, транспорт, мобильную связь, страхование и другие услуги. Также можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства и медицинские изделия украинского производства, которые зарегистрированы в программе "Национальный кэшбэк" и продаются в торговых точках, которые присоединились к программе.
Эти средства могут стать частью национального доната на Вооруженные силы Украины. Граждане могут перечислить помощь на один из многочисленных благотворительных фондов, поддерживающих украинское войско.