Некоторые издательства решили не участвовать в программе "Зимова єПідтримка": в чем причина

Большинство издательств и книжных сетей объявили об участии в программе государственной помощи "Зимова єПідтримка", в рамках которой полученные средства граждане могут потратить на книги. Однако есть исключения.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Какие издательства отказались от участия в "Зимова єПідтримка"

Согласно информации агентства, издательства "Лаборатория" и "Вихола" заявили, что не участвуют в программе "Зимова єПідтримка".

В частности, в "Лаборатории" сообщили, что они приняли решение не участвовать в программе, и оплата картой "Национального кэшбэка" не будет работать на их сайте.

"Программа "єПідтримка" важна для книжного рынка, но сейчас важнейшая поддержка — это поддержка нашей армии. Карточкой "Национального кэшбэка" можно задонатить свою "зимнюю тысячу" большому количеству фондов и бригад. Мы стремимся, чтобы эти средства направлялись на сборы для наших защитников и защитниц, ведь только благодаря им мы можем издавать и читать книги", – говорится в сообщении издательства.

Какие издательства будут участвовать в "Зимова єПідтримка"

Ряд компаний на своих сайтах или в социальных сетях сообщили, что участвуют в программе "Зимова єПідтримка", и в их интернет-представительствах и в магазинах можно расплатиться картой "Национальный кэшбэк", или такая возможность будет вскоре, потому что некоторые из них еще находятся в процессе подключения этой программы.

Речь идет о следующих сетях и издательствах:

книжная сеть "Книгарня "Є";

книжная платформа Yakaboo;

издательство "Наш формат";

издательство "Фолио";

издательство "КСД";

издательство "Абабагаламага";

издательство Vivat;

издательство Bookchef;

издательство "Книголов";

издательство "Старого Лева";

издательство "Ранок";

книжная сеть "КнигоЛенд";

книжная сеть "Буква";

книжная сеть "Сенс";

книжный магазин Readeat.

О программе "Зимова єПідтримка"

Программа "Зимова єПідтримка" инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским и призвана оказать социальную поддержку гражданам в сложный зимний период.

Одноразовая государственная помощь в размере 1000 гривен будет предоставляться всем украинцам, в частности, детям, которые находятся на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий).

Вырученные средства можно потратить на оплату коммунальных и медицинских услуг, образование, транспорт, мобильную связь, страхование и другие услуги. Также можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства и медицинские изделия украинского производства, которые зарегистрированы в программе "Национальный кэшбэк" и продаются в торговых точках, которые присоединились к программе.

Эти средства могут стать частью национального доната на Вооруженные силы Украины. Граждане могут перечислить помощь на один из многочисленных благотворительных фондов, поддерживающих украинское войско.