"Тысяча Зеленского": украинцы нашли лазейку, как обналичить средства

Украинцы нашли лазейку, как обналичить выплату помощи от государства по программе " Зимова єПідтримка" в наличные деньги. Схему прикрыли в тот же день.

EasyPay отключил функцию возврата денег

Гендиректор платежного сервиса EasyPay Алексей Авраменко заявил об отключении функции возврата средств для абонентов Vodafone и Life, поскольку некоторые украинцы пытаются таким образом перевести деньги "Зимової єПідтримки".

По его словам, украинцы пополняли свой мобильный счет полученной тысячей, а затем возвращали деньги через сервис EasyPay.

"Поскольку есть "особо умные" украинцы, решившие таким образом осквернить идею 1000 грн, сервис не будет работать для всех, из-за нецелевого использования государственной помощи", — подчеркнул Авраменко.

"Гении экономики"

На его пост отреагировал народный депутат Ярослав Железняк, который все время критиковал идею раздачи тысячи гривен каждому украинцу, и объяснял, как из-за повышения налогов государство заберет у вас те же деньги обратно.

"Ну и понятно, что наши гении экономики даже не подумали, как легко эту 1000 грн можно «отоварить»", — заметил нардеп, добавив, что сегодня множество людей сделали три простых шага:

получили деньги

пополнили мобильный номер

сняли деньги с телефона наличными.

"Спасибо, уважаемые представители власти, особенно Минэкономики, за то, что позволили так классно использовать государственные деньги. Оно особенно "круто" сочетается с заявлением что денег воевать без помощи США нам хватит лишь на полгода ", — подчеркнул Железняк.

Как пишет dev.ua, у клиентов Vodafone есть вариант, как перевести деньги с мобильного счета на карту с помощью EasyPay. Он доступен как на сайте, так и в виде мобильного приложения для Android и iOS. А Lifecell позволяет абонентам сделать это через платежный сервис Paycell, доступный на сайте оператора и в фирменном приложении. Зато у оператора "Киевстар" нет способа, как перевести деньги с мобильного счета на банковскую карту.

"Тысяча от Зеленского"

Ранее сообщалось, что 10 декабря украинцы начали получать выплаты в рамках программы "Зимова єПідтримка", более известной, как "тысяча Зеленского". Первые переводы в размере тысячи гривен уже поступают на банковские карты граждан, подавших заявления на ее получение.

Заметим, часть средств, предусмотренных на развитие и разминирование бизнеса, будет направлена на поддержку людей в зимний период.

Напомним, петиция с требованием пересмотреть программу выплат украинцам по тысяче гривен, которую в народе назвали "тысячей от Зеленского" собрала более 25 тысяч подписей. Теперь его обязан рассмотреть президент.

Единовременное государственное пособие в размере 1 тысячи гривен будет предоставляться украинцам, которые находятся на территории Украины, в том числе детям. Все самое главное о программе поддержки – в инфографике Delo.ua.