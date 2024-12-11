"Тисяча Зеленського": українці знайшли лазівку, як перевести кошти в готівку

Українці знайшли лазівку, як перевести виплату допомоги від держави за програмою "Зимова єПідтримка" в готівку. Схему прикрили того ж дня.

EasyPay вимкнув функцію повернення грошей

Гендиректор платіжного сервісу EasyPay Олексій Авраменко заявив про вимкнення функції повернення коштів для абонентів Vodafone та Life, оскільки деякі українці намагаються таким чином переказати гроші "Зимової єПідтримки".

За його словами, українці поповнювали свій мобільний рахунок отриманою тисячею, а потім повертали гроші через сервіс EasyPay.

"Оскільки є "особливо розумні" українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн "Зимової єПідтримки" сервіс не буде працювати для всіх, через нецільове використання державної допомоги", - підкреслив Авраменко.

"Генії економіки"

На його пост відреагував народний депутат Ярослав Железняк, який весь час критикував ідею роздачі тисячі гривень кожному українцю, і пояснював, як через підвищення податків держава забере у вас ті ж самі гроші назад.

"Ну і зрозуміло, що наші генії економіки навіть не подумали, як легко цю 1000 грн можна «отоварити»", - зауважив нардеп, додавши, що сьогодні безліч людей зробили три простих кроки:

отримали гроші

поповнили мобільний номер

зняли гроші з телефону готівкою.

"Дякую, шановні представники влади, особливо Мінекономіки, за те що дозволили так класно використати державні гроші. Воно особливо «круто» поєднується з заявою що грошей воювати без допомоги США нам вистачить лише на півроку", - підкреслив Железняк.

Як пише dev.ua, у клієнтів Vodafone є варіант, як переказати гроші з мобільного рахунку на картку за допомогою EasyPay. Він доступний як на сайті, так і у вигляді мобільного застосунку для Android та iOS. А Lifecell дозволяє абонентам зробити це через платіжний сервіс Paycell, доступний на сайті оператора та у фірмовому застосунку.Натомість в оператора "Київстар" немає способу, як переказати гроші з мобільного рахунку на банківську картку.

"Тисяча від Зеленського"

Раніше повідомлялося, що 10 грудня українці почали отримувати виплати в межах програми "Зимова єПідтримка", більш відомої, як “тисяча Зеленського”. Перші перекази у розмірі тисячі гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання.

Зауважимо, частину коштів, передбачених на розвиток бізнесу та розмінування, буде спрямовано на підтримку людей у зимовий період.

Нагадаємо, петиція із вимогою переглянути програму виплат українцям по тисячі гривень, яку в народі назвали “тисячею від Зеленського” зібрала понад 25 тисяч підписів. Тепер її зобов'язаний розглянути президент.

Одноразова державна допомога у розмірі 1 тисяча гривень надаватиметься українцям, які перебувають на території України, в тому числі дітям. Все найголовніше про програму підтримки – в інфографіці Delo.ua.