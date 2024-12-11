Як довго Україна зможе протриматися без фінансової допомоги від США: що кажуть в уряді

Україна має достатньо грошей, щоб чинити опір російським загарбникам принаймні до середини 2025 року, якщо новообраний президент США Дональд Трамп припинить фінансову допомогу Києву.

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Про це в інтерв'ю іспанській газеті El Pais заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Я вважаю, що в нас достатньо коштів, достатньо зброї, ракет та артилерійських снарядів, аби протистояти бодай на перше півріччя 2025 року. Ми надамо достатні бюджетні асигнування для закупівлі необхідних боєприпасів та військової техніки у 2025 році", - наголосив міністр.

Він додав, що наразі Україна отримує необхідне озброєння зі Сполучених Штатів.

"Це означає, що принаймні у першій половині року і наступного періоду ми будемо добре підготовлені до того, щоб протистояти цій агресії", - підкреслив Марченко, відповідаючи на запитання, що буде, якщо Трамп зупинить підтримку Києва.

За словами міністра, можливе припинення допомоги є серйозним викликом для обороноздатності України, але не неминучим колапсом.

"Ми повинні мати план створення необхідних умов для співпраці з новою адміністрацією. У природних інтересах України – побудувати довіру для співпраці. Я думаю, що це має бути пріоритетною стратегією як для України, так і для Європи", - переконаний Марченко.

На його думку, Україна повинна "правильно використати час і бути здатною вести переговори з новою адміністрацією".

Зауважимо, Дональд Трамп припустив, що коли він вступить на посаду, Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації Білого дому.

Наприкінці листопада стало відомо, що чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд для посилення України у війні проти Росії.

Натомість спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не виноситиме питання про $24 млрд для України на голосування в Конгресі США і очікуватиме інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.