Скільки грошей залишилося у США на військову допомогу Україні до інавгурації Трампа

У США залишилося близько $9 млрд на військову допомогу Україні в межах Ініціативи сприяння безпеці (USAI) та пакетів за повноваженнями поки чинного президента Джо Байдена.

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Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, пише "Укрінформ".

"Залишилося $2,21 млрд у рамках Ініціативи сприяння безпеці України, а також $6,8 млрд у межах президентських повноважень", - повідомив Райдер.

Він додав, що Білий дім наказав "докласти всіх зусиль, щоб надалі надавати допомогу Україні у прискореному темпі та використовувати наявні повноваження". За словами чиновника, саме це наразі робить Пентагон.

"Що не змінилося в міністерстві, так це відчуття терміновості щодо виділення підтримки України", - підкреслив Райдер.

Речник Пентагону наголосив, що США продовжать контактувати з союзниками та партнерами, щоб забезпечити подальшу підтримку України у захисті свободи та суверенітету.

Зауважимо, наприкінці листопада стало відомо, що чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд для посилення України у війні проти Росії.

Натомість спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не виноситиме питання про $24 млрд для України на голосування в Конгресі США і очікуватиме інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 2 грудня Сполучені Штати Америки оголосили про виділення для України нового пакета військової допомоги на $725 млн.