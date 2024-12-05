Грошей не буде. Спікер Палати представників США не виноситиме на голосування фінансову допомогу Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон не виноситиме питання про $24 млрд для України на голосування в Конгресі США. Натомість він очікуватиме інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

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Про це він заявив "Голосу Америки".

Зауважимо, наприкінці листопада стало відомо, що чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд для посилення України у війні проти Росії.

"Це вже не справа Джо Байдена ухвалювати таке рішення. У нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати та взяти на озброєння стратегію нового головнокомандувача щодо всього цього", - сказав Джонсон.

"Отже, я не очікую, що зараз буде винесене будь-яке фінансування для України", - додав він.

На думку Джонсона, обрання Дональда Тампа президентом вже "змінює динаміку російської війни проти України".

Нагадаємо, 2 грудня Сполучені Штати Америки оголосили про виділення для України нового пакета військової допомоги на $725 млн.