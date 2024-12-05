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Денег не будет. Спикер Палаты представителей США не будет выносить на голосование финансовую помощь Украине

Конгресс США
Конгресс в США. Фото: Depositphotos

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не будет выносить вопрос о $24 млрд для Украины на голосование в Конгрессе США. В то же время он будет ожидать инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

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Об этом он заявил "Голосу Америки".

Отметим, что в конце ноября стало известно, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительные $24 млрд для усиления Украины в войне против России.

"Это уже не дело Джо Байдена принимать такое решение. У нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и взять на вооружение стратегию нового главнокомандующего по всему этому", — сказал Джонсон.

"Итак, я не ожидаю, что сейчас будет вынесено любое финансирование для Украины", — добавил он.

По мнению Джонсона, избрание Дональда Тампа президентом уже "сменяет динамику российской войны против Украины".

Напомним, 2 декабря Соединенные Штаты Америки объявили о выделении для Украины нового пакета военной помощи на $725 млн.

Автор:
Светлана Манько