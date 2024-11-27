Байден запросил у Конгресса еще $24 млрд для Украины — СМИ

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительные $24 млрд для усиления Украины в войне против России.

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Об этом пишет Politico со ссылкой на полученный журналистами документ.

По данным издания, 16 миллиардов долларов будут направлены на пополнение запасов американского оружия, которое предоставляется Украине. Еще восемь миллиардов долларов предлагается выделить на Инициативу содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), в рамках которой Пентагон заключает контракты с производителями, а не предоставляет технику и вооружение непосредственно из своих складов.

Детали предложения изданию подтвердили два помощника конгрессмена. По их словам, Конгресс получил его в понедельник.

Администрация Байдена стремится включить этот запрос в расширенный пакет государственных расходов, который, как ожидается, будет рассмотрен в декабре. Politico оценивает шансы одобрения запроса Конгрессом как небольшие.

Некоторые республиканцы уже выразили возмущение по поводу этого запроса.

"Джо Байден только что отдал $4,7 млрд ваших налогоплательщиков, в одностороннем порядке "простив" кредиты Украине. Конгресс не должен дарить ему бесплатный подарок для дальнейшего саботажа мирных переговоров президента Трампа на пути к выходу за дверь. Любые требования Байдена по финансированию должны быть отклонены", — написал сенатор Майк Ли в X.

Напомним, 20 ноября США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на 275 миллионов долларов, который, в частности, включает в себя боеприпасы для систем HIMARS и противотанковые системы Javelin.