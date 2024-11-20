США объявили новый пакет военной помощи Украине на $275 млн

США предоставляют Украине пакет военной помощи на 275 миллионов долларов, включающий в себя боеприпасы для систем HIMARS и противотанковые системы Javelin. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона в среду, 20 ноября.

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Это объявление является 70-м траншем поддержки, предоставленной администрацией Байдена из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года.

Пакет помощи на сумму 275 миллионов долларов предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, включая боеприпасы для ракетных систем, артиллерийского и противотанкового оружия.

В новый пакет помощи вошли:

боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм;

минометные снаряды калибра 60-мм и 81-мм;

беспилотные летательные аппараты;

ракеты с трубчатым пуском, оптической слежкой и проводной наводкой (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

стрелковое оружие и боеприпасы;

взрывное оборудование и боеприпасы;

средства защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных веществ;

запасные части и вспомогательное оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с примерно 50 союзниками и партнерами в рамках Контактной группы по обороне Украины и связанных с ней коалиций относительно возможностей для удовлетворения остро необходимых потребностей Украины на поле боя и защиты от российской агрессии", — говорится в сообщении.

Последние пакеты помощи США

В августе США направили в Украину два пакета помощи, по 125 миллионов долларов каждый. А в сентябре Министерство обороны США объявило о подписании президентом США Джо Байденом дополнительного пакета помощи на сумму 250 миллионов долларов для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны.

Президент Байден в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским 26 сентября объявил о новом пакете военной помощи Украине на 2,4 млрд долларов.

26 сентября стало известно, что Соединенные Штаты выделяют еще один пакет помощи Украине на общую сумму 7,9 млрд. долларов.

Также 26 сентября стало известно, что США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 375 миллионов долларов.

В октябре президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине в сфере безопасности на сумму 425 миллионов долларов, включающего средства ПВО, боеприпасы, военную технику и другие вооружения.

В том же месяце Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны в размере 400 млн долларов.

В начале ноября США выделило очередной пакет помощи для Украины на 425 млн долларов.