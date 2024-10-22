Пентагон обнародовал детали нового пакета помощи Украине на $400 млн

Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны и раскрыло содержание нового пакета поддержки.

Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны США на официальном сайте.

В частности, о выделении нового пакета помощи заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев 21 октября.

Отмечается, что этот пакет помощи, который оценивается в 400 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее важнейших потребностей, в частности: боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, минометные системы и выстрелы, бронетехника, противотанковые средства.

Что входит в новый пакет помощи от США

Согласно сообщению Пентагона, в пакет вошли:

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

60-мм, 81-мм и 120-мм минометные системы и выстрелы;

ракеты с трубчатым пуском, оптическим сопровождением и проводной наводкой (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

бронетранспортеры M113;

оборудование спутниковой связи;

стрелковое оружие и боеприпасы;

гранаты и обучающее оборудование;

подрывная техника и боеприпасы;

оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с 50 союзниками и партнерами в рамках Контактной группы по обороне Украины и связанным с ней коалициям для удовлетворения срочно необходимых потребностей Украины на поле боя и защиты от российской агрессии", — подчеркнули в Пентагоне.

Последние пакеты помощи США

В августе США направили в Украину два пакета помощи, оба по 125 миллионов долларов каждый. А в сентябре Министерство обороны США объявило о подписании президентом США Джо Байденом дополнительного пакета помощи на сумму 250 миллионов долларов для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны.

Президент США Джо Байден в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским 26 сентября объявил о новом пакете военной помощи Украине на $2,4 млрд.

26 сентября стало известно, что Соединенные Штаты выделяют еще один пакет помощи Украине на общую сумму 7,9 млрд долларов.

Также 26 сентября стало известно, что США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 375 миллионов долларов.

В октябре президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине в сфере безопасности на сумму 425 миллионов долларов, включающего средства ПВО, боеприпасы, военную технику и другие вооружения.

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