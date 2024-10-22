Пентагон оприлюднив деталі нового пакета допомоги Україні на $400 млн

Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони і розкрило зміст нового пакета підтримки.

Про це повідомляється в пресрелізі Міністерства оборони США на офіційному сайті.

Зокрема, про виділення нового пакету допомоги заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час візиту до Києва 21 жовтня.

Зазначається, що цей пакет допомоги, який оцінюється в 400 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, зокрема: боєприпаси для ракетних систем і артилерії, мінометні системи та постріли, бронетехніка, протитанкові засоби тощо.

Що входить в новий пакет допомоги від США

Згідно з повідомленням Пентагона, до пакета увійшли:

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні системи та постріли;

ракети з трубчастим пуском, оптичним супроводом і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

бронетранспортери M113;

устаткування супутникового зв'язку;

стрілецька зброя та боєприпаси;

гранати та навчальне обладнання;

підривна техніка та боєприпаси;

обладнання для захисту критично важливої ​​національної інфраструктури;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із 50 союзниками та партнерами в рамках Контактної групи з оборони України та пов'язаних з нею коаліцій для задоволення терміново необхідних потреб України на полі бою та захисту від російської агресії", - наголосили в Пентагоні.

Останні пакети допомоги від США

У серпні США надіслали в Україну два пакети допомоги, обидва по 125 мільйонів доларів кожен. А у вересні Міністерство оборони США оголосило про підписання президентом США Джо Байденом додаткового пакету допомоги на суму 250 мільйонів доларів для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони.

Президент США Джо Байден під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським 26 вересня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $2,4 млрд.

26 вересня стало відомо, що Сполучені Штати виділяють ще один пакет допомоги Україні на загальну суму 7,9 млрд доларів.

Також 26 вересня стало відомо, що Сполучені Штати оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів.

У жовтні президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні у сфері безпеки на суму 425 мільйонів доларів, який включає засоби ППО, боєприпаси, військову техніку та інші озброєння.

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