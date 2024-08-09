США передали Україні новий пакет військової допомоги на $125 млн

9 серпня Міністерство оборони США оголосило про додатковий пакет військової допомоги для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Вартість пакету становить 125 мільйонів доларів. Він надасть Україні додаткові можливості для покриття її найбільш нагальні потреб, в тому числі засоби протиповітряної оборони; багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника; і протитанкову зброю.

Згідно з повідомленням Пентагону, до пакету увійшли:

Ракети Stinger;

Боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

Артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

Багатофункціональні радари;

Ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);

Протитанкові системи Javelin і AT-4;

Багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

Боєприпаси до стрілецької зброї;

Підривне обладнання та боєприпаси;

Обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

Також в пакет увійшли запчастини до раніше переданих транспортних засобів, допоміжне обладнання, транспорт.

"Ця допомога є шістдесят третім траншем обладнання Адміністрації (президента Джо – ред.) Байдена, яке буде надано Україною зі запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Останні пакети допомоги від США

29 липня США повідомили про надання нового пакету безпекової допомоги Україні на суму до 200 мільйонів доларів, а 3 липня - уряд країни оголосив про виділення нового значного пакету оборонної допомоги Україні, який включатиме ракети для систем HIMARS, протиповітряні перехоплювачі, артилерійські снаряди та інші озброєння.

У червні США анонсували, що надішлють Україні новий пакет військової допомоги на 225 мільйонів доларів, який включатиме, серед іншого, далекобійні снаряди.

В кінці травня США надали Україні пакет допомоги в розмірі 275 мільйонів доларів. Туди увійшли артилерійські ракетні системи високої мобільності (або HIMARS), а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, які є дуже затребуваними в Україні.

10 травня США оголосили про новий пакет військової допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів на тлі того, що Київ з усіх сил намагається стримати наступ російських військ у Харківській області.

26 квітня США анонсували один з найбільших пакетів військової допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів. До нього увійшли системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.