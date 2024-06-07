США анонсували новий пакет військової допомоги Україні на 225 млн доларів

Сполучені Штати Америки надішлють Україні новий пакет військової допомоги на 225 мільйонів доларів, який включатиме, серед іншого, далекобійні снаряди.

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Про це пише видання АР.

"Новий пакет включає боєприпаси, які сили Києва можуть використовувати для удару по загрозам всередині Росії для захисту міста Харкова від сильного російського нападу", - йдеться в повідомленні.

Офіційні особи США сказали, що допомога включає боєприпаси для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, а також мінометні системи та низку артилерійських снарядів.

Згідно з новою директивою США, Україна може використовувати таку зброю, щоб завдавати ударів по території Росії, якщо сили там атакують або готуються до нападу.

Проте, цей дозвіл не змінює загальну політику США, яка вимагає від України не використовувати надані США ATACMS або ракети великої дальності та інші боєприпаси для наступальних ударів усередині Росії.

протягом останнього тижня стало відомо, що США та Німеччина дозволили використовувати надану зброю для атак на території Росії. Країни Заходу одна за одною надають Україні дозволи на удари по РФ. Навіть ті, хто раніше категорично заперечував таку можливість, змінили свою позицію. Однак політика США щодо заборони далекобійних ударів у глиб Росії залишається незмінною: американською зброєю можна завдавати ударів лише в прикордонних з Харківською областю районах.

Новий пакет допомоги надійшов, коли президент Джо Байден у своїй промові в четвер на американському кладовищі в Нормандії на 80-ту річницю Дня висадки союзників пообіцяв, що США "не відступлять" від захисту України та не дозволять Росії ще більше погрожувати Європі. За його словами, це означало б, що США забули, "що сталося тут, на цих священних пляжах".

Нові пакети допомоги від США

Нагадаємо, в кінці травня США надали Україні пакет допмоги в розмірі 275 мільйонів доларів. Туди увійшли артилерійські ракетні системи високої мобільності (або HIMARS), а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, які є дуже затребуваними для України.

10 травня США оголосили про новий пакет військової допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів на тлі того, що Київ з усіх сил намагається стримати наступ російських військ у Харківській області.

26 квітня США анонсували один з найбільших пакетів військової допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів. До нього увійшли системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

23 квітня Сполучені Штати заявили, що готують пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів, який буде першим з ще не підписаного законопроекту про допомогу Україні та Ізраїлю.