США оголосили про новий пакет допомоги для України на $2 млрд

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою оголосив про новий масштабний пакет військової допомоги для України на суму $2 млрд.

Про це пише видання NV.

"Ми надамо додаткові 2 мільярди доларів іноземного військового фінансування для України. І ми об’єднали це у перший у своєму роді фонд оборонних підприємств, і він має три компоненти", - повідомив Блінкен.

За його словами, ці гроші допоможуть Україні закупити необхідне озброєння, а також це буде інвестицією у військово-промисловий комплекс України.

Наразі Сполучені Штати не розкривають деталей того, що саме увійде до нового оборонного пакету для України.

Це фінансування буде виділено в рамках пакету на 60 млрд доларів, за який Палата представників нарешті проголосувала після пів року дискусій.

США можуть відправити в Україну ще одну батарею Patriot

Видання Вloomberg пише, що адміністрація Байдена працює над тим, щоб відправити в Україну додаткову батарею протиповітряної оборони Patriot, щоб задовольнити запит країни на більше озброєння для відбиття посиленого російського нападу.

США планують надіслати одну батарею разом із радарами. Європейські союзники України також опрацьовують плани відправки Києву додаткових систем протиповітряної оборони зі своїх запасів.

Одна батарея включає в себе:

пункт керування (КП батареї) AN/MSQ-104,

багатофункціональна станція радіолокації (РЛС) AN/MPQ-65 (надходить на озброєння замість AN/MPQ-53),

до восьми пускових установок (ПУ) М901,

зенітні керовані ракети MIM104 (MIM104C для модифікації PAC-2),

джерела енергопостачання AN/MJQ-20,

засоби зв'язку комплексу.

Україні потрібні 7 Patriot

Україна знайшла у світі понад 100 доступних Patriot і прагне якомога швидше отримати хоча б 7 таких систем, щоб захистити міста, які найбільше потерпають від російських атак, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі для The Washington Post.

За словами міністра, під час нещодавньої зустрічі в Брюсселі, присвяченій 75-річчю НАТО, він різко сказав присутнім:

"Вибачте, що зіпсував вечірку з нагоди дня народження, але хто може повірити, що наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти 7 Patriot, щоб забезпечити ними єдину країну у світі, яка щодня бореться з балістичними атаками?"

Кулеба додав, що він упевнений, що Україна з часом отримає більше систем Patriot, але затримки коштують життя українцям. Він розповів, що пропонував країнам позичити їх, пообіцявши повернути, тільки-но в них виникне така потреба. І зізнався, що відчув глибоке розчарування.

"Я відчуваю, що вдаряюся об стіну власною головою, хоча я дипломат, а це означає, що мушу розбирати стіну по цеглинці", – сказав Кулеба.

Додамо, уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца тисне на адміністрацію Білого дому, щоб США поставили Україні принаймні ще один протиракетний комплекс Patriot, аби допомогти закрити прогалину в протиповітряній обороні. Сама ж Німеччина також передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot, щоб допомогти відбивати атаки країни-агресора РФ.