США объявили о новом пакете помощи для Украины на $2 млрд

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой объявил о новом масштабном пакете военной помощи для Украины на сумму $2 млрд.

Об этом пишет издание NV.

"Мы предоставим дополнительные 2 миллиарда долларов иностранного военного финансирования для Украины. И мы объединили это в первый в своем роде фонд оборонных предприятий, и он имеет три компонента", - сообщил Блинкен.

По его словам, эти деньги помогут Украине закупить необходимое вооружение, а также будет инвестицией в военно-промышленный комплекс Украины.

Соединенные Штаты не раскрывают деталей того, что именно войдет в новый оборонный пакет для Украины.

Это финансирование будет выделено в рамках пакета на 60 млрд долларов, за который Палата представителей наконец-то проголосовала после полугода дискуссий.

США могут отправить в Украину еще одну батарею Patriot

Влоомберг пишет, что администрация Байдена работает над тем, чтобы отправить в Украину дополнительную батарею противовоздушной обороны Patriot, чтобы удовлетворить запрос страны на большее вооружение для отражения усиленного российского нападения.

США планируют отправить одну батарею вместе с радарами. Европейские союзники Украины также прорабатывают планы отправки Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны по своим запасам.

Одна батарея включает в себя:

пункт управления (КП батареи) AN/MSQ-104,

многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) AN/MPQ-65 (поступает на вооружение вместо AN/MPQ-53),

до восьми пусковых установок (ПУ) М901,

зенитные управляемые ракеты MIM104 (MIM104C для модификации PAC-2),

источники энергоснабжения AN/MJQ-20,

средства связи комплекса

Украине нужны 7 Patriot

Украина нашла в мире более 100 доступных Patriot и стремится как можно быстрее получить хотя бы 7 таких систем, чтобы защитить города, наиболее подверженные российским атакам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии для The Washington Post.

По словам министра, во время недавней встречи в Брюсселе, посвященной 75-летию НАТО, он резко сказал собравшимся:

"Извините, что испортил вечеринку по случаю дня рождения, но кто может поверить, что самый мощный военный альянс в мире не может найти 7 Patriot, чтобы обеспечить ими единую страну в мире, которая ежедневно борется с баллистическими атаками?"

Кулеба добавил, что он уверен, что Украина со временем получит больше систем Patriot, но задержки стоят жизни украинцам. Он рассказал, что предлагал странам одолжить их, пообещав вернуть, как только у них возникнет такая потребность. И признался, что почувствовал глубокое разочарование.

"Я чувствую, что ударяюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, а это значит, что должен разбирать стену по кирпичику", – сказал Кулеба.

Добавим, правительство канцлера Германии Олафа Шольца давит на администрацию Белого дома, чтобы США поставили Украине по крайней мере, еще один противоракетный комплекс Patriot, чтобы помочь закрыть пробел в противовоздушной обороне. Сама же Германия также передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot, чтобы помочь отбивать атаки страны-агрессора РФ.