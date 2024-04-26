Patriot и не только: США объявят о крупнейшем военном пакете в истории для Украины на $6 млрд

США завершают подготовку одного из крупнейших пакетов военной помощи Украине, готовясь подписать контракты на поставку оружия и оборудования на сумму 6 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Politico.

Издание, ссылаясь на двух американских чиновников, пишет, что о новом пакете военной помощи на $6 млрд и его содержании может быть объявлено сегодня, 26 апреля.

По словам источников, пакет будет включать системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

Politico пишет, что оборудование, скорее всего, будет поступать в Украину в течение нескольких лет, поскольку деньги выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, предусматривающей контракты на производство оружия, а не изъятие из запасов США.

Это отдельный пакет помощи, который не входит в запланированные $61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, который 24 апреля подписал президент США Джо Байден.

В тот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью $1 млрд долларов. Туда войдут:

ракеты RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны;

зенитные ракеты Stinger;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы для него, в частности 50-го калибра для борьбы с беспилотниками;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155 мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным веществом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;

105-мм артиллерийские снаряды;

60-мм минометные снаряды;

боевые машины пехоты Bradley;

противоминные защищенные от засад транспортные средства (MRAP);

высокомобильные многоцелевые колесные машины (HMMWV);

транспортные средства логистической поддержки;

тактические транспортные средства для буксировки и перевозки оборудования;

противотанковые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

аэродромно-техническое оборудование;

противотанковые мины;

противопехотные боеприпасы Claymore;

боеприпасы для обезвреживания помех;

приборы ночного видения;

запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Заметим, что в списке нет ракет ATACMS, но они могут быть включены в категорию "дополнительные боеприпасы для HIMARS".

Германия уговаривает США предоставить Украине еще одну систему Patriot

Правительство канцлера Германии Олафа Шольца давит на администрацию Белого дома, чтобы США поставили Украине по крайней мере еще один противоракетный комплекс Patriot, чтобы помочь закрыть пробел в противовоздушной обороне.

Другим оборудованием, о котором просит Берлин, являются системы "земля – воздух" Samp/T, ракеты NASAMS и Hawk, системы Iris-T, а также запчасти к ним.

Кроме того, на этой неделе Германия продолжит оказывать давление на европейских союзников, включая Францию и Италию, чтобы оценить, что они способны сделать для дальнейшей помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии.

Напомним, Германия передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot, чтобы помочь отражать атаки страны-агрессора РФ.