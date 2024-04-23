Шольц уговаривает США предоставить Украине еще одну систему Patriot

Правительство канцлера Германии Олафа Шольца давит на администрацию Белого дома, чтобы США поставили Украине по крайней мере еще один противоракетный комплекс Patriot, чтобы помочь закрыть пробел в противовоздушной обороне.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников, кампания давления со стороны Германии является частью скоординированных усилий, направленных на то, чтобы заставить партнеров по НАТО и ЕС усилить помощь Украине в сфере противовоздушной обороны.

Министр экономики Германии Роберт Хабек сослался на "чрезвычайно большое количество беспилотников и ракет", нацеленных на Украину, и назвал противовоздушную оборону наиболее неотложной потребностью для украинских военных.

"Если бы американцы могли прислать нам системы Patriot, это очень помогло бы", - заявил Хабек.

Другим оборудованием, о котором просит Берлин, являются системы "земля – воздух" Samp/T, ракеты NASAMS и Hawk, системы Iris-T, а также запчасти к ним

Кроме того, на этой неделе Германия продолжит оказывать давление на европейских союзников, включая Францию и Италию, чтобы оценить, что они способны сделать для дальнейшей помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии.

Напомним, Германия передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot, чтобы помочь отбивать атаки страны-агрессора РФ.

Украине нужны Patriot

Украина нашла в мире более 100 доступных Patriot и стремится как можно скорее получить хотя бы 7 таких систем, чтобы защитить города, наиболее подверженные российским атакам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии для The Washington Post.

По словам министра, во время недавней встречи в Брюсселе, посвященной 75-летию НАТО, он резко сказал присутствующим: "Извините, что испортил вечеринку по случаю дня рождения, но кто может поверить, что самый мощный военный альянс в мире не может найти 7 Patriot, чтобы обеспечить ими единую страну в мире, которая ежедневно борется с баллистическими атаками?"

Кулеба добавил, что он уверен, что Украина со временем получит больше систем Patriot, но задержки стоят жизни украинцам. Он рассказал, что предлагал странам одолжить их, пообещав вернуть, как только у них возникнет такая потребность. И признался, что почувствовал глубокое разочарование.

"Я чувствую, что ударяюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, а это значит, что должен разбирать стену по кирпичику", - сказал Кулеба.

Про Patriot

Киев получил свои первые батареи Patriot прошлым летом, но тех трех, которые сейчас есть, недостаточно, чтобы оградить всю страну от усиленных воздушных бомбардировок России.

Одна батарея включает в себя: