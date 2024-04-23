Шольц вмовляє США надати Україні ще одну систему Patriot

Уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца тисне на адміністрацію Білого дому, щоб США поставили Україні принаймні ще один протиракетний комплекс Patriot, аби допомогти закрити прогалину в протиповітряній обороні.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел видання, кампанія тиску з боку Німеччини є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоби змусити партнерів по НАТО та ЄС посилити допомогу Україні у сфері протиповітряної оборони.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек послався на "надзвичайно велику кількість безпілотників і ракет", націлених на Україну, і назвав протиповітряну оборону найбільш нагальною потребою для українських військових.

"Якби американці могли надіслати нам системи Patriot, це б дуже допомогло", - заявив Хабек.

Іншим обладнанням, про яке просить Берлін, є системи "земля - повітря" Samp/T, ракети NASAMS і Hawk, системи Iris-T, а також запчастини до них

Крім того, цього тижня Німеччина продовжить тиснути на європейських союзників, включаючи Францію та Італію, щоб оцінити, що вони здатні зробити для подальшої допомоги Україні у її протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, Німеччина передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot, щоб допомогти відбивати атаки країни-агресора РФ.

Україні потрібні Patriot

Україна знайшла у світі понад 100 доступних Patriot і прагне якомога швидше отримати хоча б 7 таких систем, щоб захистити міста, які найбільше потерпають від російських атак, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі для The Washington Post.

За словами міністра, під час нещодавньої зустрічі в Брюсселі, присвяченій 75-річчю НАТО, він різко сказав присутнім: "Вибачте, що зіпсував вечірку з нагоди дня народження, але хто може повірити, що наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти 7 Patriot, щоб забезпечити ними єдину країну у світі, яка щодня бореться з балістичними атаками?"

Кулеба додав: він упевнений, що Україна з часом отримає більше систем Patriot, але затримки коштують життя українцям. Він розповів, що пропонував країнам позичити їх, пообіцявши повернути, тільки-но в них виникне така потреба. І зізнався, що відчув глибоке розчарування.

"Я відчуваю, що вдаряюся об стіну власною головою, хоча я дипломат, а це означає, що мушу розбирати стіну по цеглинці, – сказав Кулеба.

Про Patriot

Київ отримав свої перші батареї Patriot минулого літа, але тих трьох, які зараз є, недостатньо, щоб захистити всю країну від посилених повітряних бомбардувань Росії.

Одна батарея включає в себе: